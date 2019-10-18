Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T13:08Z
https://ria.ru/20191018/1559926414.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/39415/28/394152827_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_a758ea8ab69e99b009e03f305ab00129.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал об опасности длинных трансполярных перелетов

10:45 18.10.2019 (обновлено: 13:08 18.10.2019)
718
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Доза облучения, получаемая экипажами и пассажирами самолетов в длительных трансполярных перелетах при мощной солнечной вспышке, может превышать годовую в 100 раз, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
"При длительных трансполярных перелетах, к примеру, из США в Японию или из России в США, экипажи и пассажиры самолетов могут получить значительную дозу", - сказал он.
Солнечная буря
Вчера, 03:12РИА Новости
Ученый рассказал, какой вред могут нанести мощные солнечные бури
По словам ученого, по международным стандартам мощность дозы облучения не должна превышать 1 миллизиверт в год. При спокойном Солнце доза на высоте 10 километров составляет 2-4 микрозиверта в час.
"А при полете в северных широтах в случае сильного солнечного протонного события класса S3 доза на высотах 10-11 километров составляет 5 миллизивертов в час. То есть за время 20-часового полета можно получить единовременную дозу, превышающую годовую в 100 раз", - пояснил Минлигареев.
Он добавил, что раньше трансполярных перелетов было буквально единицы, а сейчас – около 13-15 тысяч в год. "Были случаи, когда самолеты летели во время солнечных вспышек, а пассажиров не предупреждали – и западным авиакомпаниям приходили многомиллионные иски причинения ущерба здоровью пассажиров", - отметил ученый.
Читайте полный текст интервью >>
421102
Владимир МинлигареевКосмос - РИА НаукаРосгидромет
Рекомендуем
Международная космическая станция
Ученый сообщил, в каком случае космонавтов могут досрочно вернуть на Землю
РИА
Новости
Радиолокационная станция космических измерений
России нужно 14 спутников для независимости в прогнозе космической погоды
Военнослужащие армии Украины
Киев заявил, что принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
Лента
новостей
Запуск ракеты «Союз-2» со спутником военного назначения с космодрома Плесецк. 25 октября 2018
Россия укрепила систему предупреждения о ракетном нападении
Метеор из потока Ориониды
Астроном рассказала, как лучше наблюдать звездопад Ориониды
Актер Дмитрий Марьянов
СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
Солнечная буря
Ученый рассказал, какой вред могут нанести мощные солнечные бури
Президент РФ Владимир Путин дарит белого кречета наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну
В Минприроды подтвердили происхождение подаренных Путиным кречетов
Молекулярная структура фуллерена и футбольный мяч
"Футбольные мячи" из углерода эффективны в борьбе с болезнью Альцгеймера
АПЛ Юрий Долгорукий
National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"
Вспышка на Солнце с американского спутника SOHO
Владимир Минлигареев: вспышки на Солнце грозят глобальным ущербом Земле
Юноша выполняет упражнения с гантелями в тренажерном зале всероссийского детского центра Океан во Владивостоке
Тренировки до завтрака снижают риск диабета у мужчин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51В ходе протестов в Каталонии за сутки задержали более 50 человек
10:50Исполняющий обязанности мэра столицы Ингушетии ушел в отставку
10:49Сообщивший о взрывчатке в самолете оказался опоздавшим пассажиром
10:46Финская журналистка рассказала об особой атмосфере в российском плацкарте
10:42Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
10:39Рейс Улан-Удэ – Москва запросил экстренную посадку в Красноярске
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
Лента новостейМолния