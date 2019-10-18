Реставрацию Новодевичьего монастыря планируется завершить к 2022 году

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ремонтно-реставрационные работы Новодевичьего монастыря, которые ведутся в рамках подготовки к празднованию 500-летия со дня основания монастыря, планируется завершить в 2022 году, сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Отмечается, что к концу 2019 года будут сданы ремонтно-реставрационные работы на 13 объектах ансамбля Новодевичьего Богородице-Смоленского монастыря.

"До конца 2019 года планируется сдать 13 объектов. Фасады практически по всем объектам будут "раскрыты". Строительные леса останутся только на фасаде Казначейских палат", – сообщил начальник отдела по техническому надзору на объектах культурного наследия Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры России Иван Кононенко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

На 2020 год запланировано завершение работ еще по 14 объектам ансамбля, среди которых Покровская церковь над южными воротами, Усыпальница Прохоровых, Погребовые палаты, Казначейские палаты, Преображенская церковь над северными воротами, Сторожка у Северных ворот, Сетуньская башня и других. Также в 2022 году будет открыта Успенская церковь с Трапезной.

Московский Новодевичий монастырь основан в 1524 году Великим князем Московским Василием III в память присоединения Смоленска, более века находившегося под властью Литвы. На протяжении первых двух столетий своего существования служил местом заточения царственных особ женского пола.