В Мирном пассажиров выкатившегося за ВПП Ан-148 эвакуировали по трапу

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пассажиров самолета Ан-148 авиакомпании "Ангара", выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирный в Якутии, эвакуировали при помощи штатного трапа, сообщила РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС врио руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по республике Юлия Шманёва.
В пятницу в аэропорту Мирного самолет авиакомпании "Ангара" с 61 пассажиром и пятью членами экипажа, прилетевший из Иркутска, выкатился за пределы ВПП. Погибших и пострадавших нет. Воздушное судно повреждений не имеет. Инцидент проверяет Якутская транспортная прокуратура.
"Пассажиры эвакуированы по штатному трапу самолета", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что к ликвидации последствий происшествия привлекались 24 человека и шесть единиц техники.
15 августа, 08:39РИА НовостиЧП с самолетами в России в 2018-2019 годах