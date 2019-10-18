В Мирном пассажиров выкатившегося за ВПП Ан-148 эвакуировали по трапу

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара", выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирный в Якутии

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пассажиров самолета Ан-148 авиакомпании "Ангара", выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирный в Якутии, эвакуировали при помощи штатного трапа, сообщила РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС врио руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по республике Юлия Шманёва.

В пятницу в аэропорту Мирного самолет авиакомпании "Ангара" с 61 пассажиром и пятью членами экипажа, прилетевший из Иркутска, выкатился за пределы ВПП. Погибших и пострадавших нет. Воздушное судно повреждений не имеет. Инцидент проверяет Якутская транспортная прокуратура.

"Пассажиры эвакуированы по штатному трапу самолета", - сказал собеседник агентства.