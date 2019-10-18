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РИА Новости

В Мирном пассажиров выкатившегося за ВПП Ан-148 эвакуировали по трапу

10:42 18.10.2019 (обновлено: 10:52 18.10.2019)
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© Фото : ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара", выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирный в Якутии
Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании Ангара, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирный в Якутии
© Фото : ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пассажиров самолета Ан-148 авиакомпании "Ангара", выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирный в Якутии, эвакуировали при помощи штатного трапа, сообщила РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС врио руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по республике Юлия Шманёва.
В пятницу в аэропорту Мирного самолет авиакомпании "Ангара" с 61 пассажиром и пятью членами экипажа, прилетевший из Иркутска, выкатился за пределы ВПП. Погибших и пострадавших нет. Воздушное судно повреждений не имеет. Инцидент проверяет Якутская транспортная прокуратура.
"Пассажиры эвакуированы по штатному трапу самолета", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что к ликвидации последствий происшествия привлекались 24 человека и шесть единиц техники.
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