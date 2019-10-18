В Чувашии закрыли школу на карантин из-за пневмонии у десяти учеников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт — РИА Новости. Школу в Новочебоксарске закрыли на карантин после того, как 10 учеников заболели внебольничной пневмонией, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

Первый ребенок с диагнозом "острая внебольничная пневмония" был госпитализирован 27 сентября. В течение трех недель среди учащихся школы №17 Новочебоксарска зарегистрировано 10 случаев этого опасного заболевания.

"Дети с пневмонией средней степени тяжести госпитализированы в детский стационар Новочебоксарского медицинского центра, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Всех детей, которые контактировали с заболевшими, ежедневно осматривает педиатр. Им назначаются иммуномодулирующие, противовирусные, антибактериальные препараты и витамины. Школа закрыта на карантин до 26 октября", - говорится в сообщении регионального минздрава.