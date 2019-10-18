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РИА Новости

В Чувашии закрыли школу на карантин из-за пневмонии у десяти учеников

10:42 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт — РИА Новости. Школу в Новочебоксарске закрыли на карантин после того, как 10 учеников заболели внебольничной пневмонией, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.
Первый ребенок с диагнозом "острая внебольничная пневмония" был госпитализирован 27 сентября. В течение трех недель среди учащихся школы №17 Новочебоксарска зарегистрировано 10 случаев этого опасного заболевания.
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"Дети с пневмонией средней степени тяжести госпитализированы в детский стационар Новочебоксарского медицинского центра, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Всех детей, которые контактировали с заболевшими, ежедневно осматривает педиатр. Им назначаются иммуномодулирующие, противовирусные, антибактериальные препараты и витамины. Школа закрыта на карантин до 26 октября", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Отмечается, что четверо детей уже выписаны из больницы. В школе проведена дезинфекция и ревизия вентиляционной системы.
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