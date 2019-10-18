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РИА Новости
Война в Сирии

Косачев назвал соглашение США и Турции по Сирии событием со знаком плюс

10:34 18.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сенатор Константин Косачев положительно оценивает соглашение США и Турция о прекращении огня в Сирии, так как это шанс если не прекратить, то хотя бы приостановить применение силы.
Ранее представитель Белого дома заявил, что США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии: Анкара прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам YPG выход в безопасную зону в течение 120 часов.
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"Достижение США и Турцией соглашения по турецкой военной операции в Сирии, полагаю, событие скорее со знаком плюс. Как любой шанс если не прекратить, то хотя бы приостановить применение силы", - написал он в Facebook.
Сенатор считает, что этим соглашением США, во-первых, признали право Анкары на создание такой зоны, и во-вторых, по сути, предлагают признать то же самое и курдам, и Дамаску, во избежание дальнейших потерь.
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Косачев подчеркнул также, что в этой ситуации далеко не все так радужно.
"Анкара уже начинает интерпретировать вчерашние договорённости иначе. Далеко не очевидно и отношение курдов к американо-турецкому соглашению, поскольку их попросту никто не спросил. А влияние Вашингтона на курдов в последнее время по понятным причинам заметно снизилось", - отметил он.
Он добавил, что сам факт прекращения военной операции обнадеживает, но что будет дальше, пока не ясно, и решается явно не Вашингтоном, не его договоренностями и санкциями.
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