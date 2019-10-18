Косачев назвал соглашение США и Турции по Сирии событием со знаком плюс

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сенатор Константин Косачев положительно оценивает соглашение США и Турция о прекращении огня в Сирии, так как это шанс если не прекратить, то хотя бы приостановить применение силы.

Ранее представитель Белого дома заявил, что США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии: Анкара прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам YPG выход в безопасную зону в течение 120 часов.

"Достижение США и Турцией соглашения по турецкой военной операции в Сирии, полагаю, событие скорее со знаком плюс. Как любой шанс если не прекратить, то хотя бы приостановить применение силы", - написал он в Facebook

Сенатор считает, что этим соглашением США, во-первых, признали право Анкары на создание такой зоны, и во-вторых, по сути, предлагают признать то же самое и курдам, и Дамаску, во избежание дальнейших потерь.

Косачев подчеркнул также, что в этой ситуации далеко не все так радужно.

"Анкара уже начинает интерпретировать вчерашние договорённости иначе. Далеко не очевидно и отношение курдов к американо-турецкому соглашению, поскольку их попросту никто не спросил. А влияние Вашингтона на курдов в последнее время по понятным причинам заметно снизилось", - отметил он.

Он добавил, что сам факт прекращения военной операции обнадеживает, но что будет дальше, пока не ясно, и решается явно не Вашингтоном, не его договоренностями и санкциями.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.