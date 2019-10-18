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РИА Новости

В Минприроды подтвердили происхождение подаренных Путиным кречетов

10:30 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дарит белого кречета наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну
Президент РФ Владимир Путин дарит белого кречета наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кречеты, подаренные президентом РФ Владимиром Путиным, выведены в российско-киргизском питомнике и легально перевезены в Саудовскую Аравию, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
Путин в Саудовской Аравии подарил королю Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду камчатского кречета. А во вторник, во время государственного визита в Объединенные Арабские Эмираты, преподнёс в качестве подарка белого кречета наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что подаренные кречеты выведены нелегально и привезены в ОАЭ незаконно.
Фото вылупления подаренного Путиным уникального кречета
Вчера, 03:02РИА Новости
Рождение кречета, подаренного Путиным саудовскому королю, показали на видео
"Птицы представляют лучший генофонд камчатских кречетов. На них есть паспорта, есть необходимые документы. Научные сотрудники "Соколиного центра "Камчатка" действительно участвовали в судьбе птиц, сопровождали процесс. Непосредственно дом на Камчатке для "Соколиного центра" планируется открыть в 2021 году. Предварительные отборы места, встречи с экспертным сообществом, изучение мировых практик и опыта проведены. Пока же место появления на свет в паспорте указано Российско-киргизский питомник "Мураз". Все документы переданы вместе с подарками", - сообщили в пресс-службе Минприроды.
Ранее Минприроды сообщало, что власти Объединенных арабских эмиратов собираются инвестировать в создание центра репродукции редких исчезающих соколиных на Камчатке и помочь России в восстановление популяции соколов. Однако, ряд орнитологов высказали сомнения в том, что создание центра поможет восстановлению популяции кречетов.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз аль Саудом
15 октября, 08:57РИА Новости
Орнитолог рассказал о кречете, подаренном Путиным саудовскому королю
Кречет – самый крупный представитель семейства соколиных, занесённый в Красную книгу РФ. По данным специалистов, популяция кречетов в России может составлять от 5 до 14 тысяч особей, а на Камчатке – от 1 до 1,5 тысячи.
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ОАЭМинистерство природы РоссииВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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