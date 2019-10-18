В Минприроды подтвердили происхождение подаренных Путиным кречетов

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кречеты, подаренные президентом РФ Владимиром Путиным, выведены в российско-киргизском питомнике и легально перевезены в Саудовскую Аравию, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.

Путин в Саудовской Аравии подарил королю Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду камчатского кречета. А во вторник, во время государственного визита в Объединенные Арабские Эмираты, преподнёс в качестве подарка белого кречета наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что подаренные кречеты выведены нелегально и привезены в ОАЭ незаконно.

"Птицы представляют лучший генофонд камчатских кречетов. На них есть паспорта, есть необходимые документы. Научные сотрудники "Соколиного центра "Камчатка" действительно участвовали в судьбе птиц, сопровождали процесс. Непосредственно дом на Камчатке для "Соколиного центра" планируется открыть в 2021 году. Предварительные отборы места, встречи с экспертным сообществом, изучение мировых практик и опыта проведены. Пока же место появления на свет в паспорте указано Российско-киргизский питомник "Мураз". Все документы переданы вместе с подарками", - сообщили в пресс-службе Минприроды.

Ранее Минприроды сообщало, что власти Объединенных арабских эмиратов собираются инвестировать в создание центра репродукции редких исчезающих соколиных на Камчатке и помочь России в восстановление популяции соколов. Однако, ряд орнитологов высказали сомнения в том, что создание центра поможет восстановлению популяции кречетов.