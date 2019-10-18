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РИА Новости

Прокуратура проверит московское СИЗО после отравления арестантов

10:28 18.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в столичном СИЗО-1 ("Матросская тишина") после отравления трех арестантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Прокуратурой Москвы организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о содержании лиц под стражей по факту доставления троих заключенных ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры намерены установить причины и условия произошедшего, а также дадут оценку действиям должностных лиц учреждения.
Как пояснил источник в правоохранительных органах, трое содержащихся под стражей арестантов могли отравиться сильнодействующими препаратами.
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