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РИА Новости

Золотов положительно оценил совместные российско-китайские учения

10:25 18.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отрядов специального назначения Росгвардии и Китайской Народной Республики ведут поиск группы условных террористов во время совместных антитеррористических учений "Сотрудничество-2019"
Военнослужащие отрядов специального назначения Росгвардии и Китайской Народной Республики ведут поиск группы условных террористов во время совместных антитеррористических учений Сотрудничество-2019
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 18 окт – РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов положительно оценил завершившиеся под Новосибирском совместные российско-китайские учения "Сотрудничество-2019", в которых участвовали отряды спецназа Росгвардии и Народной вооруженной полиции Китая.
"Мы сейчас с нашим китайским коллегой, с нашим партнером разговаривали. Мы удовлетворены теми результатами, которые показали спецназовцы. Хочу сказать, что как им и положено, они показали свое мастерство, высокую выучку, профессионализм и самое главное – боевую слаженность. Ребята вместе отдыхали - кровати стояли рядом, преодолевали языковой барьер", - сказал Золотов журналистам по итогам учений.
Глава Росгварии сообщил, что подразделения спецназначения Росгвардии и подразделения КНР, которые возглавляет начальник штаба народной вооруженной полиции Китая Чжэн Цзягай, выполнили все поставленные задачи.
Так, отряды спецназначения "Витязь" и "Ермак", а также спецподразделения китайской полиции проводили поиск и уничтожение условных террористов в горно-лесистой и на открытой местности, провели операцию по освобождению заложников в населенном пункте с применением бронеавтомобилей и БТРов.
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"Также проводились задачи по обезвреживанию вооруженных диверсантов на объектах подвижного железнодорожного состава. Кроме того, проводились позиционные стрельбы нашими подразделениями, в том числе десантирование и штурм зданий с вертолетов. Наши бойцы показали практические знания в тактической медицине, горной, инженерной подготовке, использовании высотного оборудования и снаряжения", - сказал он.
Золотов отметил, что встречи росгвардейцев с китайскими коллегами становятся более интенсивными и на протяжении 3,5 лет это уже 15-е совместное мероприятие. Кроме того, по его словам, проводятся и культурные мероприятия.
"Наш академический ансамбль песни и пляски и наш образцово-показательный оркестр желанные гости в КНР, а их выступления проходят с неизменным успехом. Поэтому дружить так дружить", - добавил он.
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РосгвардияВиктор ЗолотовНовосибирскКитайБезопасность
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