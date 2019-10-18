Золотов положительно оценил совместные российско-китайские учения

НОВОСИБИРСК, 18 окт – РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов положительно оценил завершившиеся под Новосибирском совместные российско-китайские учения "Сотрудничество-2019", в которых участвовали отряды спецназа Росгвардии и Народной вооруженной полиции Китая.

"Мы сейчас с нашим китайским коллегой, с нашим партнером разговаривали. Мы удовлетворены теми результатами, которые показали спецназовцы. Хочу сказать, что как им и положено, они показали свое мастерство, высокую выучку, профессионализм и самое главное – боевую слаженность. Ребята вместе отдыхали - кровати стояли рядом, преодолевали языковой барьер", - сказал Золотов журналистам по итогам учений.

Глава Росгварии сообщил, что подразделения спецназначения Росгвардии и подразделения КНР, которые возглавляет начальник штаба народной вооруженной полиции Китая Чжэн Цзягай, выполнили все поставленные задачи.

Так, отряды спецназначения "Витязь" и "Ермак", а также спецподразделения китайской полиции проводили поиск и уничтожение условных террористов в горно-лесистой и на открытой местности, провели операцию по освобождению заложников в населенном пункте с применением бронеавтомобилей и БТРов.

"Также проводились задачи по обезвреживанию вооруженных диверсантов на объектах подвижного железнодорожного состава. Кроме того, проводились позиционные стрельбы нашими подразделениями, в том числе десантирование и штурм зданий с вертолетов. Наши бойцы показали практические знания в тактической медицине, горной, инженерной подготовке, использовании высотного оборудования и снаряжения", - сказал он.

Золотов отметил, что встречи росгвардейцев с китайскими коллегами становятся более интенсивными и на протяжении 3,5 лет это уже 15-е совместное мероприятие. Кроме того, по его словам, проводятся и культурные мероприятия.