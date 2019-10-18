СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В открытый доступ попала информация о кредитных историях более чем миллиона россиян, пишет "Коммерсант".
Как сообщает газета, утечка произошла из-за ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, предположительно принадлежащем микрофинансовой организации "ГринМани".
В документах, которые были доступны в Сети на протяжении долгого времени, содержались паспортные данные заемщиков, телефоны, адреса и сведения о кредитах.
Изначально базу с конфиденциальной информацией обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко. После его обращения в Бюро кредитных историй доступ к ней закрыли.
Гендиректор "ГринМани" Андрей Луцык заявил "Коммерсанту", что проводится проверка.