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РИА Новости

СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

10:23 18.10.2019 (обновлено: 10:42 18.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В открытый доступ попала информация о кредитных историях более чем миллиона россиян, пишет "Коммерсант".
Как сообщает газета, утечка произошла из-за ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, предположительно принадлежащем микрофинансовой организации "ГринМани".
В документах, которые были доступны в Сети на протяжении долгого времени, содержались паспортные данные заемщиков, телефоны, адреса и сведения о кредитах.
Изначально базу с конфиденциальной информацией обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко. После его обращения в Бюро кредитных историй доступ к ней закрыли.
Гендиректор "ГринМани" Андрей Луцык заявил "Коммерсанту", что проводится проверка.
Ноутбук
11 октября, 03:45РИА Новости
В России могут появиться кибер-юристы, решающие проблемы с утечками данных
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КоммерсантъРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ждём появления в открытом доступе электронных паспортов россиян. Цифровая Россия, браво.
18 октября, 10:35
Адам Ваксель
59314111
Паспорт - это документ для идентификации человека и ничего больше. Что плохого если этот документ оказывается в открытом доступе? Относительно телефонов - он существует, чтобы установить общение между людьми. Поэтому он по определению должен быть в открытом доступе. Просто над нормальными людьми установили власть параноики и бандиты и они навязывают свои манеры нормальным людям.
18 октября, 10:49
Igor Loshkov
6022168
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