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РИА Новости

На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины

10:15 18.10.2019
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© Фото : страница Ксении Каторгиной в "ВКонтакте"Ксения Каторгина
Ксения Каторгина
© Фото : страница Ксении Каторгиной в "ВКонтакте"
Ксения Каторгина. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Похороны Ксении Каторгиной, убитой в Екатеринбурге из-за ее Audi Q5, проходят в пятницу в ее родном городе Каменск-Уральский.
В пятницу утром в церкви Покрова Божией Матери в Каменск-Уральском состоялось прощание и отпевание женщины. Как сообщила подруга погибшей Ольга Венедиктова на своей странице в соцсети "ВКонтакте", похороны Каторгиной пройдут на Ивановском городском кладбище с 9.40 мск. После этого поминки состоятся в одном из местных кафе.
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Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Были организованы масштабные поиски, в конце концов девушку обнаружили мертвой. У нее осталась девятилетняя дочь.
Вскоре были задержаны трое предполагаемых убийц. По предварительным данным, на преступление они пошли, чтобы похитить машину. В четверг Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил их под стражу до 11 декабря.
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