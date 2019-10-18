На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Похороны Ксении Каторгиной, убитой в Екатеринбурге из-за ее Audi Q5, проходят в пятницу в ее родном городе Каменск-Уральский.

В пятницу утром в церкви Покрова Божией Матери в Каменск-Уральском состоялось прощание и отпевание женщины. Как сообщила подруга погибшей Ольга Венедиктова на своей странице в соцсети " ВКонтакте ", похороны Каторгиной пройдут на Ивановском городском кладбище с 9.40 мск. После этого поминки состоятся в одном из местных кафе.

Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Были организованы масштабные поиски, в конце концов девушку обнаружили мертвой. У нее осталась девятилетняя дочь.