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РИА Новости

СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре

10:11 18.10.2019 (обновлено: 10:12 18.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Марьянов
Актер Дмитрий Марьянов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Дмитрий Марьянов . Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следственный комитет России раскрыл детали гибели актера Дмитрия Марьянова в реабилитационном центре "Феникс", сообщает пресс-служба ведомства.
Марьянов скончался в октябре 2017 года на 48-м году жизни, предположительно, из-за оторвавшегося тромба. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны.
"Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 6-15 октября 2017 года актер Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре. Отмечается, что 15 октября в течение дня от актера неоднократно поступали жалобы на плохое самочувствие и боль в ноге. Подчеркивается, что директору центра не менее 10 раз было сообщено, что актера необходимо госпитализировать.
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Отмечается, что директор центра знала о серьезном заболевании у Марьянова, об отсутствии в центре необходимого медперсонала помощи и средств связи у актера для самостоятельного обращения в больницу. Тем не менее она воспрепятствовала направлению актера для оказания медпомощи и доставлению его в больницу. Подчеркивается, что "она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра".
В результате, несмотря на запрет, клиент данного центра вызвал "скорую", после чего актер был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть. Отмечается, что, по данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в больницу он мог бы остаться жив.
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"Директором центра давались указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно препаратов "галоперидол" и "феназепам", которые могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача, приобретенных у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что обвиняемая свою вину не признала. Следователем проведен комплекс следственных действий, допрошено более 50 свидетелей, проведено более 10 выемок и обысков, шесть экспертиз, в том числе две комплексные комиссионные судмедэкспертизы.
Расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра "Феникс" завершено. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека и оставлении в опасности. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
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Дмитрий МарьяновФениксСледственный комитет РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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