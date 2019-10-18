СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следственный комитет России раскрыл детали гибели актера Дмитрия Марьянова в реабилитационном центре "Феникс", сообщает пресс-служба ведомства.

Марьянов скончался в октябре 2017 года на 48-м году жизни, предположительно, из-за оторвавшегося тромба. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны.

"Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6-15 октября 2017 года актер Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре. Отмечается, что 15 октября в течение дня от актера неоднократно поступали жалобы на плохое самочувствие и боль в ноге. Подчеркивается, что директору центра не менее 10 раз было сообщено, что актера необходимо госпитализировать.

Отмечается, что директор центра знала о серьезном заболевании у Марьянова, об отсутствии в центре необходимого медперсонала помощи и средств связи у актера для самостоятельного обращения в больницу. Тем не менее она воспрепятствовала направлению актера для оказания медпомощи и доставлению его в больницу. Подчеркивается, что "она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра".

В результате, несмотря на запрет, клиент данного центра вызвал "скорую", после чего актер был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть. Отмечается, что, по данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в больницу он мог бы остаться жив.

"Директором центра давались указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно препаратов "галоперидол" и "феназепам", которые могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача, приобретенных у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что обвиняемая свою вину не признала. Следователем проведен комплекс следственных действий, допрошено более 50 свидетелей, проведено более 10 выемок и обысков, шесть экспертиз, в том числе две комплексные комиссионные судмедэкспертизы.