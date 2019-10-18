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РИА Новости
Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.

“Zомбилэнд: Контрольный выстрел” и ещё 5 комедий про восставших мертвецов

11:00 18.10.2019
61
Посмотрим
“Zомбилэнд: Контрольный выстрел” и ещё 5 комедий про восставших мертвецов
Вчера, 11:00
Восставшие из мёртвых пожиратели мозгов, обезьяна-переносчик зомби вируса, мутировавшие овцы, нацисты-зомби. Нет, это персонажи не фильмов ужасов. 5 картин, режиссёры которых умудрились превратить кино об апокалипсисе с живыми мертвецами в убойные комедии. Комедии, в которых столько крови и оторванных конечностей, что становится жутко… и смешно.
Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
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