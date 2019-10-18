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РИА Новости

На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии

10:03 18.10.2019 (обновлено: 10:04 18.10.2019)
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© Фото : ДСНС УкраїниСотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
© Фото : ДСНС України
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Взрыв на промышленном предприятии произошел в поселке Клевань Ровенской области Украины, погибших и пострадавших нет, сообщила в пятницу пресс-служба областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Информацию о пожаре спасатели получили 17 октября. На месте установлено, что в результате взрыва произошло возгорание помещения для мытья использованных банок из-под краски.
"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении на сайте службы.
По предварительной информации областного управления Нацполиции, взрыв произошел из-за скопления газовоздушной смеси. Решается вопрос о квалификации события. "Кроме того, полицейские привлекают специалистов соответствующих служб, чтобы осуществить замеры по установлению уровня загрязнения атмосферного воздуха в жилой зоне", - говорится в сообщении на сайте полиции.
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