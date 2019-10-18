На Украине прогремел взрыв на промышленном предприятии

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Взрыв на промышленном предприятии произошел в поселке Клевань Ровенской области Украины, погибших и пострадавших нет, сообщила в пятницу пресс-служба областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информацию о пожаре спасатели получили 17 октября. На месте установлено, что в результате взрыва произошло возгорание помещения для мытья использованных банок из-под краски.

"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении на сайте службы.