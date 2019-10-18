Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере

ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 1 тысячи рублей руководителю профсоюзной организации "Альянс врачей" Анастасии Васильевой за "неповиновение распоряжению сотрудника полиции" после инцидента с закрытием филиала курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Кетовского районного суда.

Департамент здравоохранения региона ранее сообщал, что отделение в поселке Чернавский остановило работу с 15 октября в связи с проведением капитального ремонта из-за износа зданий и коммуникаций. Все работники за два месяца были предупреждены об этом, всем были предложены должности в других медучреждениях, в том числе в Кургане.

В ночь на четверг профсоюз "Альянс врачей" на страницах своих соцсетей сообщил, что в тубдиспансер ворвались более 20 людей в штатском и якобы выволокли пациентов, медиков и представителей профсоюза, применив грубую силу. Позже врио директора департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина сообщила, что в среду объект передан на охрану частному охранному предприятию, его сотрудники осмотрели помещения и обнаружили девять посторонних людей, в том числе двух врачей, двух представителей организации "Альянс врачей". Она назвала это срежиссированной ситуацией для дестабилизации в области и в здравоохранении.

"Кетовским районным судом рассмотрены административные дела в отношении Анастасии Васильевой и Анастасии Тарабриной (заместитель председателя организации), обеим назначены административные штрафы в размере 1 тысячи рублей каждой", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что административные дела были возбуждены по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов госохраны).

Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, добавил он.