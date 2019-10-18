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РИА Новости

Главу "Альянса врачей" оштрафовали после скандала в курганском диспансере

10:02 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 1 тысячи рублей руководителю профсоюзной организации "Альянс врачей" Анастасии Васильевой за "неповиновение распоряжению сотрудника полиции" после инцидента с закрытием филиала курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Кетовского районного суда.
Департамент здравоохранения региона ранее сообщал, что отделение в поселке Чернавский остановило работу с 15 октября в связи с проведением капитального ремонта из-за износа зданий и коммуникаций. Все работники за два месяца были предупреждены об этом, всем были предложены должности в других медучреждениях, в том числе в Кургане.
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9 октября, 15:19РИА Новости
Курганские власти объяснили закрытие филиала тубдиспансера
В ночь на четверг профсоюз "Альянс врачей" на страницах своих соцсетей сообщил, что в тубдиспансер ворвались более 20 людей в штатском и якобы выволокли пациентов, медиков и представителей профсоюза, применив грубую силу. Позже врио директора департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина сообщила, что в среду объект передан на охрану частному охранному предприятию, его сотрудники осмотрели помещения и обнаружили девять посторонних людей, в том числе двух врачей, двух представителей организации "Альянс врачей". Она назвала это срежиссированной ситуацией для дестабилизации в области и в здравоохранении.
"Кетовским районным судом рассмотрены административные дела в отношении Анастасии Васильевой и Анастасии Тарабриной (заместитель председателя организации), обеим назначены административные штрафы в размере 1 тысячи рублей каждой", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что административные дела были возбуждены по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов госохраны).
Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, добавил он.
В пресс-службе УМВД России по региону отказались комментировать ситуацию в поселке Чернавский.
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