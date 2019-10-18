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РИА Новости

В Бейруте начались столкновения протестующих против налогов с полицией

10:01 18.10.2019
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© РИА НовостиЛиванская полиция
Ливанская полиция
© РИА Новости
Ливанская полиция. Архивное фото
БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Активисты, протестующие против новых налогов, забаррикадировали дорогу на южном выезде из Бейрута, полиция попыталась разогнать митингующих, рассказал РИА Новости по телефону один из демонстрантов.
Кабинет министров Ливана ранее одобрил введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году.
"Полиция пытается разблокировать дорогу. Мы не даем этого сделать, после переговоров на повышенных тонах полиция попыталась нас разогнать, мы стали защищаться. Государство должно учитывать наши права и услышать наш голос", - сказал активист.
В четверг в Бейруте и ряде крупных городов начались массовые демонстрации, перешедшие в беспорядки и столкновения с силами безопасности. Ливанская полиция применила слезоточивый газ для разгона активистов в центре города. По данным местных СМИ, пострадали десятки человек, включая сотрудников полиции. В пятницу утром группы активистов вновь вышли на улицы, перекрыв южный и северные трассы ведущие в Бейрут, а также главную автомагистраль связывающую ливанскую столицу с Дамаском.
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Ранее министр связи Ливана Мухаммад Шукейр объявил об отмене налога на WhatsApp и аналогичные приложения для звонков по интернету.
Президент Ливана Мишель Аун в четверг заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе.
В банках ограничена выдача долларов и повышен процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными, что привело к трудностям как среди предпринимателей, которые ведут расчеты в долларах, так и среди рядовых жителей. Дефицит уже негативно сказался на владельцах топливных заправок, мукомольных предприятий и фармацевтических компаний. Ливанское правительство при этом заявляло, что меры по стабилизации финансового положения предпринимаются. Центральный банк в свою очередь заявил о фиксированной стоимости ливанского фунта по отношению к доллару и выработке механизма по поддержке работы владельцев АЗС во избежание топливного кризиса в стране.
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Мишель АунДамаск (мухафаза)Дамаск (город)БейрутВ мире
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