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РИА Новости

Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах

10:03 18.10.2019 (обновлено: 10:05 18.10.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкХребет Криштофовича на острове Уруп
Хребет Криштофовича на острове Уруп
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Посольство России в Японии отреагировало на "шутку" губернатора Токио Юрико Коикэ провести спортивные состязания на Курилах.
Ранее Международный олимпийский комитет заявил о переносе марафонского забега и соревнований по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро из-за более прохладного климата в регионе. Такое решение возмутило Коикэ, которая напомнила, что на подготовку состязаний уже затрачено много средств. Губернатор Токио поинтересовалась, почему бы не провести Олимпиаду "на северных территориях", ведь там еще более комфортный климат для спортсменов.
Северными территориями японские власти называют южные Курильские острова. После Второй мировой войны все острова были включены в состав СССР, однако Токио по-прежнему считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи оккупированной частью страны. Этот спор более полувека мешает России и Японии заключить мирный договор.
Логотип Олимпийских игр-2020 в Токио
16 октября, 17:05РСпорт
Оргкомитет ОИ-2020 объяснил, почему хочет перенести марафонский забег
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В миреЮрико КоикэОлимпийские игры 2020ЯпонияТокиоСпор вокруг статуса Курильских острововСпорт
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