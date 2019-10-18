Посольство ответило губернатору Токио, предложившей провести ОИ на Курилах

Северными территориями японские власти называют южные Курильские острова. После Второй мировой войны все острова были включены в состав СССР, однако Токио по-прежнему считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи оккупированной частью страны. Этот спор более полувека мешает России и Японии заключить мирный договор.