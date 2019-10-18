Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Жилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела

ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В четверг в ДНР сообщили о 24 нарушениях со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 18 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 18 артснарядов и около 100 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.