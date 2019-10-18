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РИА Новости

Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:54 18.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела
Жилой дом в поселке Старомихайловка города Донецка после обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщили о 24 нарушениях со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 18 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Украинский военный
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По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 18 артснарядов и около 100 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 242 единицы", - добавил представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
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