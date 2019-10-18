В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома

Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений

КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Пожарные локализовали пожар площадью 150 квадратных метров в многоэтажном жилом доме в Красноярске, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

Ранее в МЧС сообщили, что на проспекте Красноярский рабочий, 62 в семиэтажном доме загорелась шахта лифта.

"Загорание в шахте лифта с 1 по 7 этаж в семиэтажном жилом доме с административными помещениями. Эвакуировано 50 человек. В 13.11 (9.11 мск) локализация на площади 150 кв. м. Ранг пожара 1. Погибших, травмированных нет", - сказала представитель МЧС.