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РИА Новости

В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта жилого дома

09:44 18.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
© РИА Новости / Максим Богодвид
КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Пожарные локализовали пожар площадью 150 квадратных метров в многоэтажном жилом доме в Красноярске, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Ранее в МЧС сообщили, что на проспекте Красноярский рабочий, 62 в семиэтажном доме загорелась шахта лифта.
"Загорание в шахте лифта с 1 по 7 этаж в семиэтажном жилом доме с административными помещениями. Эвакуировано 50 человек. В 13.11 (9.11 мск) локализация на площади 150 кв. м. Ранг пожара 1. Погибших, травмированных нет", - сказала представитель МЧС.
На месте работают 12 единиц техники и 36 человек.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
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