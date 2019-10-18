Импичмент Трампа: каникулы закончились, расследование продолжается

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Конгресс США на этой неделе вернулся с двухнедельных каникул, и расследование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа набирает обороты.

Демократы расследуют, превысил ли Трамп полномочия, находясь у власти, когда попросил власти в Киеве начать расследование против своего политического конкурента-демократа Джо Байдена и его сына Хантера.

В настоящее время три комитета палаты представителей США проводят интервью со свидетелями по "украинскому делу", а также направляют многочисленные повестки членам администрации Трампа с требованием предоставить необходимые документы. Показания в конгрессе уже дали ряд ключевых фигур: бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер, экс-посол США на Украине Мари Йованович, бывший советник президента по России и Украина Фиона Хилл, посол США в ЕС Гордон Сондленд.

Профессор исследовательского университета имени Уильяма Райса Пол Брейс сообщил РИА Новости, что для импичмента президента уже имеются веские основания, и республиканцы начинают нервничать по поводу того, чем это может закончиться.

Джулиани "нас всех взорвет"

Несмотря на то, что свидетели общаются с юристами и конгрессменами в закрытом режиме, в СМИ оперативно появляются утечки с их показаний. Связующим звеном в этом процессе является личный адвокат президента США Руди Джулиани. Его также называют теневым игроком в администрации (несмотря на то, что он в нее не входит) по проведению политики США в отношении Украины.

Так, например, бывший советник президента по России и Украине Фиона Хилл рассказала, что Джулиани прилагал усилия для обхода межведомственных процедур по внешней политике, чтобы заставить Украину проводить расследование в отношении Байдена. По ее словам, поведением Джулиани был настолько обеспокоен экс-советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, что он назвал его "ручной гранатой, которая нас всех взорвет". Кроме того, Болтон посоветовав Хилл обратиться к юристам Белого дома для обсуждения этой проблемы.

New York Times также называет Джулиани в качестве одного из тех, кто выступал за отставку Мари Йованович, занимавшей пост посла США на Украине. По данным издания, она могла препятствовать личным бизнес-интересам его клиентов на Украине - Льва Парнаса и Игоря Фрумана.

Сама Йованович заявила в конгрессе, что ей неизвестны мотивы Джулиани. "Но люди, имена которых были названы в СМИ в качестве контактов господина Джулиани, вполне могли полагать, что их личные финансовые амбиции были поставлены в тупик нашей антикоррупционной политикой на Украине", - следует из опубликованных в Washington Post показаний дипломата. Она признала, что решение об ее отзыве с Украины стало для нее большим удивлением. По ее словам, это решение было принято из-за "необоснованных и ложных заявлений людей с явно сомнительными мотивами". "Что еще хуже - все это произошло в особенно сложное время в двусторонних отношениях с новоизбранным президентом Украины", - отметила Йованович.

Визит в Вашингтон в обмен на расследование

Одним из наиболее интересных свидетелей стал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. В конгресс он приехал не с пустыми руками, а с десятками распечатанных текстовых сообщений.

Переписка между Волкером, послом США при ЕС Гордоном Сондлендом, личным адвокатом Трампа Руди Джулиани, и.о.посла США на Украине Биллом Тейлором, а также помощником президента Украины Андреем Ермаком в промежутке с июля до сентября этого года содержала в себе весьма пикантные подробности того, как США проводили внешнюю политику в отношении Киева.

Волкер в своем общении с Ермаком дал ясно понять, что Зеленский может рассчитывать на официальный визит в Вашингтон только в том случае, если он открыто заявит о помощи с расследованием в отношении Байдена, а также ситуации вокруг взлома сервера Демократической партии (Трамп искал доказательства того, что взлом сервера Демократической партии был связан с Украиной, а не Россией).

"Слышал от Белого дома - если предположить, что президент З (Зеленский - ред.) убедит Трампа в том, что он проведет расследование/"докопается до сути того, что произошло" в 2016 году, мы определим дату визита в Вашингтон. Удачи!", - пишет Волкер помощнику украинского лидера. Ермак, тем не менее, настаивает на том, чтобы сначала были согласованы даты визита, предлагая в качестве вариантов 20,21, 22 сентября. Дата визита так и не была согласована, а в ходе первой встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский поблагодарил за приглашение в Вашингтон, но добавил: "Однако вы забыли назвать даты".

Как следует из опубликованных групповых текстовых сообщений Волкера, и.о. посла США на Украине предупреждает Вашингтон о беспокойствах Зеленского относительно того, что Трамп будет использовать его во внутренней политике. Тейлор также категорически заявляет о неприемлемости увязки военной помощи и расследования против демократов. "Как я сказал по телефону, я считаю сумасшедшим удерживать помощь в области безопасности взамен на помощь с политической кампанией", - пишет он послу США при ЕС. Дипломат предупреждает: с заморозкой помощи США уже пошатнули веру украинцев.

Игра на нервах

"Я думаю, что для импичмента есть веские основания, но это не обязательно означает, что они будут достаточно весомыми для вынесения импичмента в сенате", - считает профессор Пол Брейс.

По его мнению, на данном этапе трудно сказать, какие показания свидетелей нанесут больший ущерб Трампу, и будет ли этого достаточно, чтобы переубедить необходимых сенаторов-республиканцев для голосования против президента.