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РИА Новости

Импичмент Трампа: каникулы закончились, расследование продолжается

09:23 18.10.2019
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© REUTERS / Tom Brenner/File PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner/File Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Конгресс США на этой неделе вернулся с двухнедельных каникул, и расследование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа набирает обороты.
Демократы расследуют, превысил ли Трамп полномочия, находясь у власти, когда попросил власти в Киеве начать расследование против своего политического конкурента-демократа Джо Байдена и его сына Хантера.
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В настоящее время три комитета палаты представителей США проводят интервью со свидетелями по "украинскому делу", а также направляют многочисленные повестки членам администрации Трампа с требованием предоставить необходимые документы. Показания в конгрессе уже дали ряд ключевых фигур: бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер, экс-посол США на Украине Мари Йованович, бывший советник президента по России и Украина Фиона Хилл, посол США в ЕС Гордон Сондленд.
Профессор исследовательского университета имени Уильяма Райса Пол Брейс сообщил РИА Новости, что для импичмента президента уже имеются веские основания, и республиканцы начинают нервничать по поводу того, чем это может закончиться.
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Джулиани "нас всех взорвет"

Несмотря на то, что свидетели общаются с юристами и конгрессменами в закрытом режиме, в СМИ оперативно появляются утечки с их показаний. Связующим звеном в этом процессе является личный адвокат президента США Руди Джулиани. Его также называют теневым игроком в администрации (несмотря на то, что он в нее не входит) по проведению политики США в отношении Украины.
Так, например, бывший советник президента по России и Украине Фиона Хилл рассказала, что Джулиани прилагал усилия для обхода межведомственных процедур по внешней политике, чтобы заставить Украину проводить расследование в отношении Байдена. По ее словам, поведением Джулиани был настолько обеспокоен экс-советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, что он назвал его "ручной гранатой, которая нас всех взорвет". Кроме того, Болтон посоветовав Хилл обратиться к юристам Белого дома для обсуждения этой проблемы.
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New York Times также называет Джулиани в качестве одного из тех, кто выступал за отставку Мари Йованович, занимавшей пост посла США на Украине. По данным издания, она могла препятствовать личным бизнес-интересам его клиентов на Украине - Льва Парнаса и Игоря Фрумана.
Сама Йованович заявила в конгрессе, что ей неизвестны мотивы Джулиани. "Но люди, имена которых были названы в СМИ в качестве контактов господина Джулиани, вполне могли полагать, что их личные финансовые амбиции были поставлены в тупик нашей антикоррупционной политикой на Украине", - следует из опубликованных в Washington Post показаний дипломата. Она признала, что решение об ее отзыве с Украины стало для нее большим удивлением. По ее словам, это решение было принято из-за "необоснованных и ложных заявлений людей с явно сомнительными мотивами". "Что еще хуже - все это произошло в особенно сложное время в двусторонних отношениях с новоизбранным президентом Украины", - отметила Йованович.
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Визит в Вашингтон в обмен на расследование

Одним из наиболее интересных свидетелей стал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. В конгресс он приехал не с пустыми руками, а с десятками распечатанных текстовых сообщений.
Переписка между Волкером, послом США при ЕС Гордоном Сондлендом, личным адвокатом Трампа Руди Джулиани, и.о.посла США на Украине Биллом Тейлором, а также помощником президента Украины Андреем Ермаком в промежутке с июля до сентября этого года содержала в себе весьма пикантные подробности того, как США проводили внешнюю политику в отношении Киева.
Волкер в своем общении с Ермаком дал ясно понять, что Зеленский может рассчитывать на официальный визит в Вашингтон только в том случае, если он открыто заявит о помощи с расследованием в отношении Байдена, а также ситуации вокруг взлома сервера Демократической партии (Трамп искал доказательства того, что взлом сервера Демократической партии был связан с Украиной, а не Россией).
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"Слышал от Белого дома - если предположить, что президент З (Зеленский - ред.) убедит Трампа в том, что он проведет расследование/"докопается до сути того, что произошло" в 2016 году, мы определим дату визита в Вашингтон. Удачи!", - пишет Волкер помощнику украинского лидера. Ермак, тем не менее, настаивает на том, чтобы сначала были согласованы даты визита, предлагая в качестве вариантов 20,21, 22 сентября. Дата визита так и не была согласована, а в ходе первой встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский поблагодарил за приглашение в Вашингтон, но добавил: "Однако вы забыли назвать даты".
Как следует из опубликованных групповых текстовых сообщений Волкера, и.о. посла США на Украине предупреждает Вашингтон о беспокойствах Зеленского относительно того, что Трамп будет использовать его во внутренней политике. Тейлор также категорически заявляет о неприемлемости увязки военной помощи и расследования против демократов. "Как я сказал по телефону, я считаю сумасшедшим удерживать помощь в области безопасности взамен на помощь с политической кампанией", - пишет он послу США при ЕС. Дипломат предупреждает: с заморозкой помощи США уже пошатнули веру украинцев.
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Игра на нервах

"Я думаю, что для импичмента есть веские основания, но это не обязательно означает, что они будут достаточно весомыми для вынесения импичмента в сенате", - считает профессор Пол Брейс.
По его мнению, на данном этапе трудно сказать, какие показания свидетелей нанесут больший ущерб Трампу, и будет ли этого достаточно, чтобы переубедить необходимых сенаторов-республиканцев для голосования против президента.
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"Публично они (республиканцы - Прим. ред.) по-прежнему поддерживают (Трампа - Прим. ред.), однако в частных беседах говорят, что многие начинают нервничать по поводу того, чем это может закончиться", - добавил эксперт. Брейс полагает, что наиболее продуктивной стратегией для демократов стало бы проведение "быстрого и сконцентрированного" расследования, поскольку пример с растянутым расследованием бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера показал свою неэффективность.
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