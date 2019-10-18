СМИ: Iberia и Vueling отменили почти 50 рейсов из-за забастовки в Каталонии

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Испанские авиакомпании Iberia и Vueling в пятницу отменили почти 50 рейсов в связи с намеченной на этот день всеобщей забастовкой в Каталонии, сообщает газета Испанские авиакомпании Iberia и Vueling в пятницу отменили почти 50 рейсов в связи с намеченной на этот день всеобщей забастовкой в Каталонии, сообщает газета 20minutos

Как сообщает издание со ссылкой на источники, Iberia отменяет 12 рейсов между Мадридом и Барселоной. Компания Vueling, в свою очередь, отменила 36 рейсов. Как отмечается, такое решение было принято, что "избежать возможных проблем в связи с новым днем протестов".

Ранее сообщалось, что из пяти разных городов автономного сообщества в Барселону направляются колонны митингующих. Они должны прибыть в каталонскую столицу в пятницу – в день всеобщей забастовки.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.