На Алеутских островах экстренно сел пассажирский самолет

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Небольшой пассажирский самолет совершил аварийную посадку на Алеутских островах (штат Аляска), сообщает местное радио KUCB.
Самолет авиакомпании Peninsula Airways совершал рейс из Анкориджа в город Уналашка, расположенный на островах Уналашка и Амакнак в Алеутском архипелаге.
При посадке самолет более чем на 120 метров выкатился за пределы ВПП и едва не рухнул в водоем. На фотографиях с места инцидента видно, что накренившийся на насыпи самолет отделяет от воды всего несколько метров.
Сообщается, что на борту самолета находилась школьная команда по плаванию и сопровождающие. По данным радио, не менее четырех пассажиров были доставлены в больницу.