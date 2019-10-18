На Алеутских островах экстренно сел пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Peninsula Airways совершал рейс из Анкориджа в город Уналашка, расположенный на островах Уналашка и Амакнак в Алеутском архипелаге.

При посадке самолет более чем на 120 метров выкатился за пределы ВПП и едва не рухнул в водоем. На фотографиях с места инцидента видно, что накренившийся на насыпи самолет отделяет от воды всего несколько метров.