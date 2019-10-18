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РИА Новости

На Алеутских островах экстренно сел пассажирский самолет

09:04 18.10.2019
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкАлеутские острова
Алеутские острова
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Алеутские острова. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Небольшой пассажирский самолет совершил аварийную посадку на Алеутских островах (штат Аляска), сообщает местное радио KUCB.
Самолет авиакомпании Peninsula Airways совершал рейс из Анкориджа в город Уналашка, расположенный на островах Уналашка и Амакнак в Алеутском архипелаге.
При посадке самолет более чем на 120 метров выкатился за пределы ВПП и едва не рухнул в водоем. На фотографиях с места инцидента видно, что накренившийся на насыпи самолет отделяет от воды всего несколько метров.
Сообщается, что на борту самолета находилась школьная команда по плаванию и сопровождающие. По данным радио, не менее четырех пассажиров были доставлены в больницу.
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