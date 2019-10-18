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РИА Новости

Спецслужбы стран ШОС задержали более 600 террористов за 2018 год

08:57 18.10.2019 (обновлено: 09:17 18.10.2019)
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© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© ФСБ РФ
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ТАШКЕНТ, 18 окт - РИА Новости. Спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2018 году задержали более 600 участников международных террористических и религиозно-экстремистских организаций, заявил директор исполкома РАТС ШОС Джумахон Гиесов.
Гиесов 15-17 октября принял участие в совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов-партнеров ФСБ России в Сочи. В пятницу на сайте РАТС опубликовано его выступление.
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"В результате активного обмена информацией о деятельности международных террористических организаций и аффилированных с ними структур компетентными органами сторон в 2018 году было задержано более 600 членов международных террористических и религиозно-экстремистских организаций", - сообщил Гиесов.
По данным РАТС, спецслужбы стран ШОС в прошлом году пресекли на стадии подготовки свыше 360 терактов и преступлений религиозно-экстремистского характера, изъяли свыше 170 самодельных взрывных устройств, ограничили доступ к 165 тысячам интернет-ресурсам, содержащим террористический и экстремистский контент.
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"В формате РАТС ШОС создан и эффективно функционирует механизм мониторинга и оперативного реагирования на возникновение новых вызовов и угроз безопасности государств-членов ШОС", - добавил Гиесов. Он уточнил, что созданы постоянно действующие группы экспертов компетентных органов государств-членов ШОС, заседания которых проводятся на плановой основе.
Гиесов отметил, что РАТС ШОС готова к тесному сотрудничеству с профильными международными структурами в интересах создания широкой партнерской антитеррористической сети, на основе неприемлемости двойных стандартов и деления террористов на "плохих" и "хороших".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС находится в Ташкенте.
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