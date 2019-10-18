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РИА Новости

МВД Дагестана прокомментировало сообщения о "нападении Джокера" на школу

08:57 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА/МАХАЧКАЛА, 18 окт - РИА Новости. Пресс-служба МВД Дагестана после публикации ряда СМИ неправдоподобных новостей о нападении вооруженного топором мужчины в маске Джокера призвала всех быть объективными и не забывать оставаться добрыми людьми.
В четверг Telegram-канал Mash, на который подписаны более 600 тысяч человек, и ряд других СМИ сообщили о том, что в Дагестане мужчина в маске Джокера ворвался в школу и угрожал детям топором. Кроме того, в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой показано, как мужчина в черной маске и с предметом, похожим на топор или молоток, ходит по коридору неопределенного помещения.
Топор
Вчера, 22:42РИА Новости
Дагестанский Джокер объяснил, зачем пришел в школу с топором
Позже пресс-служба МВД по республике в своем Instagram уточнила, что мужчина с инструментами в руках, среди которых действительно был топор и молоток, действительно приходил в школу и требовал от педагогов сделать музыку тише, объяснив, что она мешает спать его ребенку. В итоге педагоги вызвали полицию, которая задержала 33-летнего мужчину для выяснения обстоятельств.
"Данный факт совершенно непримечательный, если рассмотреть его объективно - без выдуманных деталей, острых фраз: ворвался, угрожал топором, маска Джокера... Триллер глазами тех, кому очень нужны горячие новости. Додумали недостающие до остросюжетности детали, дописали несуществующие фрагменты и обычная информация мгновенно превратилась в шокирующую новость. "Насмотревшись гениального кино, мужчина взял в руки нож и топор и отправился к детям". Ложь. Он, по его же признанию, не видел фильма и знать о персонаже не знает, не нож, а молоток, и не "взял", а не выпустил из рук, поскольку слесарил на участке", - говорится в сообщении республиканского МВД в Instagram.
"А по факту, самый обычный парень, семьянин и работяга, без всякого злого умысла, в чем был... с чем был, с тем и пошел. Подошел и попросил сделать музыку потише, только и всего. Объективности всем и добра! Став обитателями информационного пространства, не забывайте оставаться добрыми людьми", - заключила пресс-служба.
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МВД по Республике ДагестанДагестанПроисшествия
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