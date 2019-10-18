Число туристов, посещающих Рязанскую область, выросло в восемь раз

РЯЗАНЬ, 17 окт - РИА Новости. Количество туристов, посещающих Рязанскую область, за пять лет выросло с 200 тысяч до 1,6 миллиона человек, сообщил в ходе публичного отчета перед жителями региона заместитель председателя правительства области Роман Петряев.

Серия открытых публичных отчетов заместителей председателя правительства области и руководителей центральных исполнительных органов государственной власти подведомственных им блоков в Рязанской области началась 26 сентября. Новый формат взаимодействия с гражданами введен в регионе по инициативе губернатора Николая Любимова и поддержан жителями региона по результатам интернет-голосования. Цель публичных отчетов - прямой диалог власти с жителями региона. Публичные отчеты уже провели первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова, заместители председателя регионального правительства Дмитрий Филиппов, Евгений Беленецкий и руководители курируемых министерств и ведомств.

В четверг, 17 октября, состоялся публичный отчет заместителя председателя правительства региона Романа Петряева и руководителей курируемых им министерств - труда и социальной защиты населения, образования и молодежной политики, физической культуры и спорта, здравоохранения, министерства культуры и туризма, а также региональной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.

Как обычно, мероприятие прошло на площадке пространства коллективной работы "Точка кипения" технопарка РИНТЦ, и принять в нем участие могли все желающие. Прямая трансляция велась на официальных страницах Рязанской области в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Выступившие с отчетом чиновники рассказали о конкретных результатах своей работы, а также ответили на вопросы аудитории в зале, пользователей соцсетей, видеовопросы.

"У нас за последние пять лет с 200 тысяч до 1 миллиона 600 тысяч увеличилось количество туристов. Это заслуга в том числе и министерства культуры", - сказал Петряев.

По словам руководителя министерства культуры и туризма Виталия Попова, одним из приоритетных направлений деятельности в сфере туризма в регионе является развитие туристской инфраструктуры и привлечение инвестиций.

"Сегодня Рязанская область может конкурировать с другими субъектами Российской Федерации за право являться площадкой для проведения крупных мероприятий не только всероссийского, но и международного уровня", - сказал Попов.

В качестве примера он привел прошедший впервые в 2018 году международный Форум древних городов, проведенный под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и при поддержке МИД РФ и министерства культуры РФ. В 2019 году был проведен второй Форум древних городов, собравший почти в два раза больше участников.

"Гастрономический туризм - востребованное направление для Рязанской области. Реализуется проект "Гастрономическая карта Рязанской области", направленный на актуализацию существующих и выявления перспективных гастрономических ресурсов и объектов, а также создания единой информационной базы гастрономических брендов. Итогом проекта станет выпуск в этом году гастрономической карты Рязанской области", - добавил Попов.

Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, передавались присутствующему в зале представителю отдела по работе с обращениями граждан аппарата правительства региона, и заявители, как отмечают областные власти, обязательно получат на них ответы. По окончании отчета, который продолжался четыре часа, его просмотрели в интернете более 35 тысяч человек.