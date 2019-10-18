Астроном рассказала, как лучше наблюдать звездопад Ориониды

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Скорость вхождения в атмосферу метеоров потока Ориониды, который накроет землю ночью с 21 на 22 октября, составит около 66 километров в секунду, рассказала РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман.

"Наша земля летит вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду и еще встречает поток оставшихся маленьких кусочков кометной пыли, и они врезаются в атмосферу со скоростью примерно 66 километров в секунду", - сказала Кошман.

По её словам, это даже больше, чем у метеоров известного летнего потока Персеиды, которые разгоняются до 59 километров в секунду. Астроном рассказала, что именно поэтому метеоры кажутся такими быстрыми и яркими. В этот раз ожидается порядка 20 метеоров в час.

Для того чтобы увидеть звездопад, нужно примерно после двух часов ночи смотреть на юго-восток. Визуально будет казаться, что метеоры будут вылетать из созвездия Ориона, которое в этот момент будет находиться высоко. Тем, кто соберется смотреть звездопад, следует помнить, что даже в случае идеальной погоды наблюдениям может несильно помешать Луна, "которая с 21 числа примет фазу последней четверти и немножко будет засвечивать слабые метеоры".

Кошман напомнила, что звездопад Ориониды рожден шлейфом знаменитой кометы Галлея. Она раз в 76 лет подлетает к Солнцу и насыщает свою орбиту "крошками" метеорной пыли. Эта пыль остается в пространстве на траектории полета кометы. Когда Земля пересекает этот рой, мельчайшие частички "устремляются на поверхность Земли".