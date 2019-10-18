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РИА Новости

В Новосибирске загорелись два двухэтажных частных жилых дома

08:32 18.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Два двухэтажных частных жилых дома загорелись на площади 800 квадратных метров в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Хилокская произошло возгорание двух частных двухэтажных домов размерами 20 на 10 метров и 10 на 10 метров. По предварительным данным, общая площадь горения составляет 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в настоящее время угрозы дальнейшего распространения огня нет. К ликвидации возгорания привлечены 42 человека и 13 единиц техники.
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