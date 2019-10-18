В Новосибирске загорелись два двухэтажных частных жилых дома

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Два двухэтажных частных жилых дома загорелись на площади 800 квадратных метров в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На улице Хилокская произошло возгорание двух частных двухэтажных домов размерами 20 на 10 метров и 10 на 10 метров. По предварительным данным, общая площадь горения составляет 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.