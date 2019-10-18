Ученые музея Танаис опасаются за судьбу археологического заповедника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Будущее музея Танаис в Ростовской области в качестве археологического заповедника находится под угрозой из-за ориентации на развлекательную деятельность, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе музея Сергей Ильяшенко. Однако директор Танаиса Вадим Перевозчиков считает, что музей не является научным учреждением, а популяризация археологии является общемировой практикой.

"На сегодняшний день я единственный работник Танаиса, которому разрешено проводить раскопки. Остальные могут делать это только за счет отгулов или отпуска", - сказал Ильяшенко, отметив, что участие в экспедиции важно как для опытных сотрудников, так и для привлечения молодых археологов.

В последнее время, по его информации, в Танаисе уволились два сотрудника, еще двое написали заявления об уходе. "Наряду с запретом раскопок ситуация накалилась после того, как в органы поступили "анонимки" на директора, была проверка", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что условия работы после этого ужесточились.

Главный хранитель музея Инна Циркунова, которая уже написала заявление об уходе, пояснила РИА Новости, что подписание документов затягивается, вызывая "паралич в работе", а также сложилась "атмосфера подозрительности". "Я уже довела до учредителя, что вижу грядущую катастрофу в деятельности музея", - сказала она.

Циркунова уточнила, что в музее теперь предлагается узнать по знаку зодиака, стоит ли работать археологом, появился интерактив "Кем вы были в прошлой жизни?", придумываются несуществующие ритуалы, например, "Загадай желание".

"Музей – это не только развлечение. Археология сама по себе очень увлекательная наука, а с таким подходом как сейчас музей просто превратится в парк развлечений", - заключила она.

При этом директор Танаиса Вадим Перевозчиков заявил, что музей – это не научное учреждение, а учреждение культуры, оказывающее услуги по выставочной и экскурсионной деятельности.

"Вы же не требуете от театра заниматься наукой? Мы насколько можем на творческих началах этим занимаемся", - сказал он РИА Новости, добавив, что популяризировать археологию и историю – это общемировая практика.

При этом, согласно федеральному закону "о музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", целями создания музеев-заповедников в РФ помимо осуществления просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности являются также "обеспечение сохранности переданных музею-заповеднику объектов культурного наследия и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов".

Проводить археологические раскопки, по словам Перевозчикова, сотрудники музея не могут, поскольку работают по госзаданию, которое, как утверждает директор музея-заповедника, их не предполагает. Кроме того, по его словам, в музее нет отдела археологии из-за моратория на увеличение штата в учреждениях культуры по всей области.

Говоря об условиях труда работников, Перевозчиков заявил, что является сторонником "работы без бюрократии". Он также подтвердил проведение проверок после поступления "анонимок", однако, по его утверждению, подтверждения эти жалобы не нашли. Он добавил, что от этих проверок "учреждение лихорадит".