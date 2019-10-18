Жительница Сибири получила пять лет условно за попытку украсть младенца

КРАСНОЯРСК, 18 окт - РИА Новости. Суд приговорил женщину, которая пыталась похитить младенца в роддоме, более чем к пяти годам условного срока лишения свободы, сообщает Красноярский краевой суд.
По данным суда, инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда 29-летняя жительница Шарыпово пробралась в детское отделение детского медицинского учреждения и, ударив пациентку по голове, попыталась украсть у нее ребенка. Кражу ребенка удалось предотвратить, но нападавшая скрылась. Через несколько дней девушку задержали полицейские. На суде она сообщила, что хотела таким образом замаскировать свою "лжебеременность" и предоставить "внука" своей матери.
"На суде девушка свою вину признала... По совокупности преступлений подсудимой... назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 1 месяц. Однако это наказание признано считать условным с испытательным сроком в 3 года", - говорится в сообщении.