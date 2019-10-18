РФ внесла в ООН проект о переносе из США Первого комитета, сообщил источник

ООН, 18 окт - РИА Новости. Россия официально внесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН процедурное решение о переносе работы этого органа из Нью-Йорка в Вену, либо в Женеву на фоне недружественной визовой политики Штатов, заявил РИА Новости источник в ООН.
Неделю назад Россия предложила это решение на неформальном заседании комитета.
"Теперь проект решения о переносе работы Первого комитета внесен официально", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что голосование по проекту решения ожидается в ноябре.
Ранее первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву, когда выяснилось, что США не выдали визы ряду российских делегатов для участи в работе Первого комитета ГА ООН.