РФ внесла в ООН проект о переносе из США Первого комитета, сообщил источник

ООН, 18 окт - РИА Новости. Россия официально внесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН процедурное решение о переносе работы этого органа из Нью-Йорка в Вену, либо в Женеву на фоне недружественной визовой политики Штатов, заявил РИА Новости источник в ООН.

Неделю назад Россия предложила это решение на неформальном заседании комитета.

"Теперь проект решения о переносе работы Первого комитета внесен официально", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что голосование по проекту решения ожидается в ноябре.