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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

08:19 18.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТеплоходы в акватории Москва-реки
Теплоходы в акватории Москва-реки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Температура в Москве в пятницу прогреется до плюс 15 градусов, по области - до плюс 16, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами небольшой дождь, хотя вероятность его невысока. Температура днём в мегаполисе 13-15 градусов тепла, по области - от плюс 11 до 16", - сообщил Синенков.
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Также специалист отметил, что атмосферное давление будет повышаться и к вечеру достигнет отметки 750 миллиметров ртутного столба. Такие показатели находятся немного выше средних многолетних значений.
"Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду",- добавил синоптик.
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