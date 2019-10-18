Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Температура в Москве в пятницу прогреется до плюс 15 градусов, по области - до плюс 16, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами небольшой дождь, хотя вероятность его невысока. Температура днём в мегаполисе 13-15 градусов тепла, по области - от плюс 11 до 16", - сообщил Синенков.

Также специалист отметил, что атмосферное давление будет повышаться и к вечеру достигнет отметки 750 миллиметров ртутного столба. Такие показатели находятся немного выше средних многолетних значений.