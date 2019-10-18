Москва ждет от Анкары информацию о решении остановить операцию в Сирии

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по договоренностям США и Турции приостановить наступление в Сирии, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее представитель Белого дома заявил, что США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии: Анкара прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам YPG выход в безопасную зону в течение 120 часов.

"От Турции рассчитываем получить информацию", - сказал Песков.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

Лидеры России и Турции обсудили операцию "Источник мира" по телефону 15 октября. В четверг Песков говорил, что обсуждение этой темы на уровне двух президентов продолжится 22 октября, в ходе визита Эрдогана в Сочи.