Пропавшего под Екатеринбургом десятилетнего мальчика нашли живым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Десятилетний мальчик, пропавший вечером в четверг в поселке Бобровский под Екатеринбургом, найден живым, ранее он уже уходил из дома и был поставлен на учет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Ранее поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Прорыв" разместили информацию о пропаже ребенка, который ушел в неизвестном направлении, волонтеры начали поиск мальчика.

"К счастью, история с пропажей ребенка закончилась благополучно. Он найден в своем же поселке живым и здоровым. В эти минуты сыщики уголовного розыска везут его в территориальное ОВД, куда вызовут законных представителей и официально его передадут. Он будет досмотрен врачами на предмет состояния его здоровья", – сказал собеседник агентства.

Горелых отметил, что мальчик уже состоял на учете из-за того, что часто самовольно уходил гулять и не возвращался домой, последний раз подобный инцидент произошел два дня назад, но ребенка быстро нашли.

"Ему ничего не стоило по пути из школы поставить портфель на остановке и пойти гулять совсем по другой дороге от дома. Однажды он вышел на трассу и пошел в другую деревню по причине, что ему понравились деревья", – отметил он.