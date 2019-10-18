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РИА Новости

Пропавшего под Екатеринбургом десятилетнего мальчика нашли живым

08:03 18.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Десятилетний мальчик, пропавший вечером в четверг в поселке Бобровский под Екатеринбургом, найден живым, ранее он уже уходил из дома и был поставлен на учет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Прорыв" разместили информацию о пропаже ребенка, который ушел в неизвестном направлении, волонтеры начали поиск мальчика.
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"К счастью, история с пропажей ребенка закончилась благополучно. Он найден в своем же поселке живым и здоровым. В эти минуты сыщики уголовного розыска везут его в территориальное ОВД, куда вызовут законных представителей и официально его передадут. Он будет досмотрен врачами на предмет состояния его здоровья", – сказал собеседник агентства.
Горелых отметил, что мальчик уже состоял на учете из-за того, что часто самовольно уходил гулять и не возвращался домой, последний раз подобный инцидент произошел два дня назад, но ребенка быстро нашли.
"Ему ничего не стоило по пути из школы поставить портфель на остановке и пойти гулять совсем по другой дороге от дома. Однажды он вышел на трассу и пошел в другую деревню по причине, что ему понравились деревья", – отметил он.
Сейчас, по словам представителя МВД, поисковым мероприятиям сотрудников полиции и волонтеров дан отбой. Горелых также выразил слова благодарности всем добровольным помощникам за помощь в розыске несовершеннолетнего.
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