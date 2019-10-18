Власти назвали размер выплат для погорельцев в пригороде Южно-Сахалинска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – РИА Новости. Власти Сахалина выплатят по 320 тысяч рублей жителям двух сгоревших в четверг в пригороде Южно-Сахалинска домов, сообщили в пятницу РИА Новости в региональном правительстве.

В селе Березняки вечером в четверг загорелись два жилых деревянных дома, хозпостройки и гараж. 26 жильцов, включая троих детей, эвакуировались самостоятельно. Все они размещены в оздоровительно-досуговом центре "Юбилейный" в том же селе. Пожар был ликвидирован в 03:50 (19:50 четверга мск) на общей площади 458 квадратных метров. По словам очевидцев, возгорание началось с хозпостроек, которые находятся рядом со сгоревшими домами. В причинах происшествия разбираются специалисты Госпожнадзора.

"Решение о выплатах погорельцам 320 тысяч рублей принято в пятницу. Деньги получат все люди, прописанные в двух сгоревших домах в селе Березняки", - отметил собеседник агентства.

По информации пресс-службы правительства, уже в пятницу к 17.00 (09.00 мск) погорельцы получат по 20 тысяч рублей. Остальную сумму люди получат на следующей неделе.

В пятницу губернатор Валерий Лимаренко встретился с жителями сгоревших домов.

"13 семей оказались в непростой ситуации. Бросать в трудную минуту их нельзя. Будем работать со всеми индивидуально, в том числе и по подбору временного жилья. Без крова не останется никто. Людей, которые имеют проблемы со здоровьем, разместят в лечебных учреждениях", - процитировала пресс-служба слова главы региона.