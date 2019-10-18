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РИА Новости

Власти назвали размер выплат для погорельцев в пригороде Южно-Сахалинска

07:49 18.10.2019
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© Фотографии предоставлены пресс-службой Главного управления МЧС России по Сахалинской областиЛиквидация пожара сотрудниками МЧС России
Ликвидация пожара сотрудниками МЧС России
© Фотографии предоставлены пресс-службой Главного управления МЧС России по Сахалинской области
Ликвидация пожара сотрудниками МЧС России. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – РИА Новости. Власти Сахалина выплатят по 320 тысяч рублей жителям двух сгоревших в четверг в пригороде Южно-Сахалинска домов, сообщили в пятницу РИА Новости в региональном правительстве.
В селе Березняки вечером в четверг загорелись два жилых деревянных дома, хозпостройки и гараж. 26 жильцов, включая троих детей, эвакуировались самостоятельно. Все они размещены в оздоровительно-досуговом центре "Юбилейный" в том же селе. Пожар был ликвидирован в 03:50 (19:50 четверга мск) на общей площади 458 квадратных метров. По словам очевидцев, возгорание началось с хозпостроек, которые находятся рядом со сгоревшими домами. В причинах происшествия разбираются специалисты Госпожнадзора.
"Решение о выплатах погорельцам 320 тысяч рублей принято в пятницу. Деньги получат все люди, прописанные в двух сгоревших домах в селе Березняки", - отметил собеседник агентства.
По информации пресс-службы правительства, уже в пятницу к 17.00 (09.00 мск) погорельцы получат по 20 тысяч рублей. Остальную сумму люди получат на следующей неделе.
Дежурная часть МЧС в Тамбове
Вчера, 14:58РИА Недвижимость
Жильцам сгоревших домов в пригороде Южно-Сахалинска окажут матпомощь
В пятницу губернатор Валерий Лимаренко встретился с жителями сгоревших домов.
"13 семей оказались в непростой ситуации. Бросать в трудную минуту их нельзя. Будем работать со всеми индивидуально, в том числе и по подбору временного жилья. Без крова не останется никто. Людей, которые имеют проблемы со здоровьем, разместят в лечебных учреждениях", - процитировала пресс-служба слова главы региона.
Ранее сгоревшие дома были признаны ветхими. Проживающих в них планировали переселить в новостройки, сдача которых была намечена на первый квартал 2020 года. Однако губернатор поручил ускорить этот процесс. Для этого используют специальный режим приемки – люди будут заселяться в квартиры по готовности подъезда.
Вид на город Южно-Сахалинск
Вчера, 12:38РИА Новости
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись два жилых дома
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Валерий ЛимаренкоЮжно-СахалинскРоссияПроисшествия
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