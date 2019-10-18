Мэр Новосибирска рассматривает суицид школьницы как ЧП городского масштаба

НОВОСИБИРСК, 18 окт – РИА Новости. Самоубийство пятнадцатилетней девочки в одной из школ Новосибирска власти города рассматривают как чрезвычайное происшествие городского масштаба, проводятся все необходимые проверки, сообщил журналистам в пятницу мэр Анатолий Локоть.

Ранее источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что пятнадцатилетняя ученица десятого класса школы в Новосибирске, предположительно, покончила жизнь самоубийством в туалете учебного заведения. Позже прокуратура подтвердила, что, по предварительным данным, это суицид. СК по факту смерти девочки возбудил уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, в том числе ее активность в социальных сетях, назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Я сам считаю и своим подчиненным даю установку – любое ЧП с ребенком в Новосибирске рассматривается как ЧП городского масштаба, и рассматривается в полной мере от семьи до школы, класса, улицы, двора. Не готов сейчас говорить (о результатах проверки – ред.). Во-первых, ведется расследование, уголовное дело. Но есть и морально-этические нормы, которые тоже пока ставят определенные рамки. Но проверки такие ведутся", - сказал он.

Градоначальник подтвердил, что как только в мэрию поступила информация о том, что произошла трагедия, на место выехал заместитель мэра Валерий Шварцкопп, который возглавил работу специальной комиссии.

"Была создана комиссия, но не для расследования, а для того, чтобы проверить какие-то человеческие моменты, что произошло, что явилось причиной…", - отметил Локоть.