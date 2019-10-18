В США "умершая после рождения" дочь вернулась к матери 29-летним сыном

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Жительница США Тина Бехарано обнаружила, что у нее есть 29-летний ребенок, которого она считала умершим после родов. Об этом Жительница США Тина Бехарано обнаружила, что у нее есть 29-летний ребенок, которого она считала умершим после родов. Об этом сообщает KMPH-TV.

Американка родила первенца, когда ей было 17 лет. Она назвала новорожденную дочку Кристин, однако так ни разу ее не увидела. Мать убедила девушку в том, что ребенок скончался сразу после родов.

В 2018 году Тина получила электронное письмо от незнакомца. Он сделал тест ДНК и узнал, что она его биологическая мать. Оказалось, что Кристин не умерла. Ее удочерила семейная пара из Лас-Вегаса. Позднее ребенок Бехарано сменил пол и стал мужчиной.

"Мне все равно, сменил он пол или не сменил. Какая разница. Это же мой ребенок. Мы просто рады, что он жив", — говорит Тина Бехарано.