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РИА Новости

В США "умершая после рождения" дочь вернулась к матери 29-летним сыном

07:39 18.10.2019 (обновлено: 08:18 18.10.2019)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosРуки матери и ребенка
Руки матери и ребенка
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Жительница США Тина Бехарано обнаружила, что у нее есть 29-летний ребенок, которого она считала умершим после родов. Об этом сообщает KMPH-TV.
Американка родила первенца, когда ей было 17 лет. Она назвала новорожденную дочку Кристин, однако так ни разу ее не увидела. Мать убедила девушку в том, что ребенок скончался сразу после родов.
В 2018 году Тина получила электронное письмо от незнакомца. Он сделал тест ДНК и узнал, что она его биологическая мать. Оказалось, что Кристин не умерла. Ее удочерила семейная пара из Лас-Вегаса. Позднее ребенок Бехарано сменил пол и стал мужчиной.

"Мне все равно, сменил он пол или не сменил. Какая разница. Это же мой ребенок. Мы просто рады, что он жив", — говорит Тина Бехарано.

Тина и Кристин надеются, что их история вдохновит другие семьи не сдаваться в поисках своих близких.
Молодая семья
13 сентября, 03:30РИА Новости
У американской пары после процедуры ЭКО родился ребенок другой расы
141696552
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СШАВ мире
Популярные комментарии
Главное здесь не что вернулась, а то, что сменила пол. У них там модно сейчас, пол менять. Господи, спаси и сохрани нас от этой моды.
18 октября, 07:50
andrew_art73
900101
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