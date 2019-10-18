В Нефтеюганске установили памятник юным спортсменам, погибшим в ДТП

Цветы и игрушки у здания СДЮСШОР "Сибиряк" в Нефтеюганске в память о погибших в автокатастрофе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Архивное фото

Цветы и игрушки у здания СДЮСШОР "Сибиряк" в Нефтеюганске в память о погибших в автокатастрофе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 окт - РИА Новости. Памятник юным спортсменам, погибшим в крупном ДТП под Ханты-Мансийском в конце 2016 года, установили в Нефтеюганске, сообщили РИА Новости в пятницу в городской администрации.

"Его вчера установили рядом со спортивным комплексом "Сибиряк", где занимались дети. Родители присутствовали, еще будет благоустройство территории. Пока еще не обсуждали дату официального открытия", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, памятник изготовил мастер из Санкт-Петербурга, откуда мемориальный объект и прибыл в Нефтеюганск.

Авария произошла вечером 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, в результате чего погибли 12 человек, 10 из них - дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из окружного центра в Нефтеюганск. После ДТП были госпитализированы 22 человека. Через несколько дней после происшествия местные власти сообщали, что планируют установить памятник погибшим в аварии.

В феврале 2018 года суд Ханты-Мансийского района озвучил приговор фигурантам этого дела. Водитель грузовика, с которым столкнулся автобус со спортсменами, Раиль Саитханов получил 6 лет и 9 месяцев колонии общего режима, водителя автобуса Марата Зайнуллина суд отправил в колонию на 1 год и 5 месяцев, его фактического работодателя Александра Сидорука — на 1 год и 3 месяца.