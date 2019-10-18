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РИА Новости

В Нефтеюганске установили памятник юным спортсменам, погибшим в ДТП

07:30 18.10.2019 (обновлено: 07:31 18.10.2019)
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© РИА Новости / Шестопалов / Перейти в фотобанкЦветы и игрушки у здания СДЮСШОР "Сибиряк" в Нефтеюганске в память о погибших в автокатастрофе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
Цветы и игрушки у здания СДЮСШОР Сибиряк в Нефтеюганске в память о погибших в автокатастрофе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Шестопалов
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Цветы и игрушки у здания СДЮСШОР "Сибиряк" в Нефтеюганске в память о погибших в автокатастрофе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 окт - РИА Новости. Памятник юным спортсменам, погибшим в крупном ДТП под Ханты-Мансийском в конце 2016 года, установили в Нефтеюганске, сообщили РИА Новости в пятницу в городской администрации.
"Его вчера установили рядом со спортивным комплексом "Сибиряк", где занимались дети. Родители присутствовали, еще будет благоустройство территории. Пока еще не обсуждали дату официального открытия", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, памятник изготовил мастер из Санкт-Петербурга, откуда мемориальный объект и прибыл в Нефтеюганск.
Авария произошла вечером 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, в результате чего погибли 12 человек, 10 из них - дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из окружного центра в Нефтеюганск. После ДТП были госпитализированы 22 человека. Через несколько дней после происшествия местные власти сообщали, что планируют установить памятник погибшим в аварии.
Место аварии на 926-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск
5 декабря 2016, 09:50РИА Новости
В Нефтеюганске объявили трехдневный траур в связи с гибелью детей в ДТПНа трассе Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись автобус, грузовик и два легковых автомобиля. По последним данным, погибли двенадцать человек.
В феврале 2018 года суд Ханты-Мансийского района озвучил приговор фигурантам этого дела. Водитель грузовика, с которым столкнулся автобус со спортсменами, Раиль Саитханов получил 6 лет и 9 месяцев колонии общего режима, водителя автобуса Марата Зайнуллина суд отправил в колонию на 1 год и 5 месяцев, его фактического работодателя Александра Сидорука — на 1 год и 3 месяца.
Единственной, кому удалось избежать реального срока, оказалась Ирина Тарасова, бывший директор спортивной школы "Сибиряк", где трудились и занимались погибшие и пострадавшие спортсмены. Ее обвинили в халатности и назначили 11 месяцев исправительных работ, лишив также права занимать определенные должности на 2 года. При этом Тарасовой было зачтено содержание под домашним арестом, она отбыла наказание.
Пострадавших в ДТП доставляют в больницу
Вчера, 10:20РИА Новости
Черников: число погибших в ДТП на дорогах России постоянно сокращается
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СибирякКрупное ДТП в ЮгреХанты-МансийскНефтеюганскОбщество
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