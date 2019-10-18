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РИА Новости

Совбез Мексики соберется в Синалоа, где прошли столкновения с наркокартелем

07:12 18.10.2019
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 18 окт - РИА Новости. Мексиканский совет безопасности сообщил, что соберется в Синалоа для управления операцией против преступной группировки, которая атаковала патруль силовиков и устроила вооруженные беспорядки.
Ранее сообщалось, что в Кулиакане (штат Синалоа) задержали одного из сыновей наркобарона Гусмана Лоэры (по прозвищу Коротышка), но его пришлось отпустить.
"Мы приняли решение переместиться в Кулиакан для личного управления операцией", - сообщил министр безопасности и гражданской обороны Мексики Альфонсо Дурасо, заявление которого опубликовано на странице совбеза в Twitter.
Заявление последовало после того, как объяснить происходящие на улицах Кулиакана бои потребовали не только местные жители, но и депутаты мексиканского парламента. В перестрелках, которые начались в середине дня, были ранены девять человек, включая шестерых сотрудников полиции.
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Власти города отменили занятия в школах, детских садах и университетах на четверг и пятницу и призвали граждан не поддаваться панике, но не объяснили причин происходящих в городе перестрелок. Рейсы в международный аэропорт Кулиакана и из него отменили авиакомпании Viva Aerobús и Volaris.
Выяснилось, что в ходе дежурного патрулирования в городе был задержан сын наркобарона Хоакина Гусмана.
"В четверг в 15.30 (3.40 мск) совместный патруль из 30 солдат минобороны и национальной гвардии осуществлял дежурное патрулирование в районе Трес-Риос города Кулиакан, когда их атаковали из жилого дома. Личный состав патруля отразил агрессию и получил контроль над домом, в котором обнаружил четверых человек. Один из них был идентифицирован как Овидио Гусман Лопес (сын наркобарона Хоакина Гусмана, член картеля "Синалоа")", - сообщил министр.
"Инцидент привёл к тому, что несколько преступных групп превосходящими силами окружили дом. В то же время несколько групп совершали акты агрессии в различных районах города, создавая панику среди жителей", - продолжил Дурасо.
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Позднее он сообщил агентству Reuters, что силовикам пришлось отпустить Овидио Лопеса. "Это решение было принято, чтобы сохранить жизни людей", - цитирует министра агентство.
Овидио Гусман Лопес 28 лет по прозвищу Мышь - сын Коротышки от второго брака, активный член картеля "Синалоа". В США его обвиняют в участии в преступном сговоре с целью поставки в страну в 2008-2018 годах кокаина, метамфетамина и марихуаны.
Сам Коротышка в июле был приговорен к США к пожизненному заключению. Коротышка отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа".
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