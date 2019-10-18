Политолог объяснил, зачем президент Эстонии пригласила Путина в Тарту

МОСКВА 18 окт — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила российского лидера Владимира Путина на конгресс финно-угорских народов в Тарту, потому что хочет более развитые отношения с Россией, заявил эстонский политолог Эдуард Тинн в интервью Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила российского лидера Владимира Путина на конгресс финно-угорских народов в Тарту, потому что хочет более развитые отношения с Россией, заявил эстонский политолог Эдуард Тинн в интервью Sputnik Эстония

Он отметил, что само приглашение сделали еще во время апрельской встречи глав двух государств в Москве, поэтому когда пришло время приглашать на мероприятие президентов еще двух стран, то "было логично включить в список и Путина". Однако, считает эксперт, это была не просто формальность, поскольку еще сам визит Кальюлайд в российскую столицу показал, что Эстония отличается от других прибалтийских республик и Польши, чьи руководители исключали возможность прямого общения с российским президентом.

"Эстония все же хочет, чтобы с Россией у неё были более развитые экономические, культурные и спортивные отношения, и это здорово. Надо смотреть на экономическую выгоду. Например, быть рядом с Россией и не торговать с ней, не заниматься бизнесом — это просто глупо. Важен и туризм — чтобы не было отчуждения и жители соседних стран понимали друг друга", — подчеркнул политолог.

Тинн также выразил мнение, что Кальюлайд поддерживает политику Германии и Франции, которые "выступают за развернутую политику с Россией и хотят отказаться от санкций".

"Эстония хочет быть в одном составе с этими "локомотивами" ЕС", — заключил эксперт.