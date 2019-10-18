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РИА Новости

Политолог объяснил, зачем президент Эстонии пригласила Путина в Тарту

07:00 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА 18 окт — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила российского лидера Владимира Путина на конгресс финно-угорских народов в Тарту, потому что хочет более развитые отношения с Россией, заявил эстонский политолог Эдуард Тинн в интервью Sputnik Эстония.
Он отметил, что само приглашение сделали еще во время апрельской встречи глав двух государств в Москве, поэтому когда пришло время приглашать на мероприятие президентов еще двух стран, то "было логично включить в список и Путина". Однако, считает эксперт, это была не просто формальность, поскольку еще сам визит Кальюлайд в российскую столицу показал, что Эстония отличается от других прибалтийских республик и Польши, чьи руководители исключали возможность прямого общения с российским президентом.
"Эстония все же хочет, чтобы с Россией у неё были более развитые экономические, культурные и спортивные отношения, и это здорово. Надо смотреть на экономическую выгоду. Например, быть рядом с Россией и не торговать с ней, не заниматься бизнесом — это просто глупо. Важен и туризм — чтобы не было отчуждения и жители соседних стран понимали друг друга", — подчеркнул политолог.
Тинн также выразил мнение, что Кальюлайд поддерживает политику Германии и Франции, которые "выступают за развернутую политику с Россией и хотят отказаться от санкций".
Эдгар Сависаар
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"Эстония хочет быть в одном составе с этими "локомотивами" ЕС", — заключил эксперт.
Во вторник Кальюлайд отправила приглашения Путину, а также главам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов в городе Тарту. Мероприятие пройдет с 17 по 19 июня. Кроме того, президент Эстонии пригласила глав государств одновременно посетить ее страну с двусторонними визитами для "продолжения конструктивных дискуссий".
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Керсти КальюлайдЕвросоюзВладимир ПутинМоскваЭстонияФинляндияРоссияТартуВенгрияВ мире
Популярные комментарии
Я до сей поры не знаю кто такой политолог. Бабушка считает политологом того человка, орошенного с ног до головы политпорнухой Маркса, Ленина и Путина.
18 октября, 07:14
Юсуф Ибрагимов
1000017
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