Суд в Чите арестовал подозреваемого в убийстве жены на глазах у детей

ЧИТА, 18 окт – РИА Новости. Черновский районный суд Читы арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве жены на глазах у детей под окнами многоквартирного дома в одном из микрорайонов Читы, сообщили в пресс-службе суда.

В ведомстве уточнили, что мужчина обвиняется в особо тяжком преступлении. Четырнадцатого октября мужчина на улице зарезал женщину на глазах двух детей в микрорайцоне Опытный в Чите. Жители соседних домов сняли конфликт на видео. На записи видно, что в момент убийства рядом находятся два ребенка. В пресс-службе суда отметили, что санкция статьи за совершенное преступление предусматривает лишение свободы до 20 лет.

"Семнадцатого октября 2019 года Черновский районный суд г. Читы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве супруги", - говорится в сообщении.