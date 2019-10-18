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РИА Новости

Суд в Чите арестовал подозреваемого в убийстве жены на глазах у детей

06:47 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗадержание
Задержание
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЧИТА, 18 окт – РИА Новости. Черновский районный суд Читы арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве жены на глазах у детей под окнами многоквартирного дома в одном из микрорайонов Читы, сообщили в пресс-службе суда.
В ведомстве уточнили, что мужчина обвиняется в особо тяжком преступлении. Четырнадцатого октября мужчина на улице зарезал женщину на глазах двух детей в микрорайцоне Опытный в Чите.  Жители соседних домов сняли конфликт на видео. На записи видно, что в момент убийства рядом находятся два ребенка. В пресс-службе суда отметили, что санкция статьи за совершенное преступление предусматривает лишение свободы до 20 лет.
"Семнадцатого октября 2019 года Черновский районный суд г. Читы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве супруги", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Сотрудник полиции
7 октября, 09:46РИА Новости
Источник: подозреваемый в убийстве девушки в Чите не признал вину
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