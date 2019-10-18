Под Екатеринбургом пропал десятилетний мальчик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Десятилетний мальчик пропал в поселке Бобровский под Екатеринбургом, волонтеры подключились к поискам школьника, сообщается на сайтах поискового отряда "Лиза Алерт".

"Семнадцатого октября 2019 года около 17.30 (15.30 мск) ушел в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Мальчик был одет в черную болоньевую куртку, с лимонным капюшоном изнутри, черную вязаную шапку, черные классические брюки и серые кроссовки. С собой у школьника был темно-синий портфель. На голове у мальчика есть шрам.

Информация о поиске ребенка также появилась в сообществе поискового отряда "Прорыв". Всех, кому что-то известно о его местонахождении, просят обратится к руководителям поисковиков.