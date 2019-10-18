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РИА Новости

Под Екатеринбургом пропал десятилетний мальчик

06:19 18.10.2019 (обновлено: 06:20 18.10.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
© РИА Новости / Нина Зотина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Десятилетний мальчик пропал в поселке Бобровский под Екатеринбургом, волонтеры подключились к поискам школьника, сообщается на сайтах поискового отряда "Лиза Алерт".
"Семнадцатого октября 2019 года около 17.30 (15.30 мск) ушел в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.
Мальчик был одет в черную болоньевую куртку, с лимонным капюшоном изнутри, черную вязаную шапку, черные классические брюки и серые кроссовки. С собой у школьника был темно-синий портфель. На голове у мальчика есть шрам.
Информация о поиске ребенка также появилась в сообществе поискового отряда "Прорыв". Всех, кому что-то известно о его местонахождении, просят обратится к руководителям поисковиков.
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