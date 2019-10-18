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РИА Новости

Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки

06:18 18.10.2019
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© AP Photo / Rebecca BlackwellНаркобарон Хоакин Гусман Лоэра
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.
По словам министра, такое решение было принято, чтобы не подвергать опасности жизни людей.
Ранее сообщалось, что сын наркобарона, известного как Коротышка, был после ожесточенных столкновений задержан в городе Кулиакан (штат Синалоа).
По информации местных СМИ, которые ссылаются на высокопоставленные источники, в результате спецоперации федеральных силовых структур в штате Синалоа был задержан Овидио Гусман Лопес, сын Хоакина Лоэры - главы картеля Синалоа, отбывающего пожизненное заключение в США. Сообщалось также, что после задержания Овидио Гусмана боевики из картеля Синалоа попытались отбить его у спецслужб и взяли в заложники трех солдат.
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Хоакин Гусман ЛоэраМексикаСШАВ мире
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