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РИА Новости
Новое оружие России

National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"

06:19 18.10.2019 (обновлено: 09:31 18.10.2019)
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© РИА Новости / Андрей СтанавовКомандир АПЛ "Юрий Долгорукий" Сергей Морозов
Командир АПЛ Юрий Долгорукий Сергей Морозов
© РИА Новости / Андрей Станавов
МОСКВА 18 окт — РИА Новости. Журнал National Interest рассказал о российском атомном подводном крейсере стратегического назначения "Юрий Долгорукий", назвав его "настоящим оружием Судного дня".
Автор материала напомнил об успешном залповом пуске четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в конце мая прошлого года.

"Булава" имеет необычно мелкую траекторию полета, что затрудняет ее перехват. 40-тонные ракеты могут увернуться от порядка сорока ударов ПВО.

Сравнивая российский подводный крейсер с аналогами в США, Китае, Франции, Великобритании и Индии, журнал отмечает, что "Юрий Долгорукий" сумеет выполнить свою задачу — разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены.
Пуск Булавы c подлодки Юрий Долгорукий в Баренцевом море
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Опубликовано видео пуска "Булавы" с подлодки "Юрий Долгорукий"
Головной корабль проекта 955 "Борей" — крупнейший современный ракетный подводный крейсер стратегического назначения российского флота.
Восьми подводных лодок класса "Борей" достаточно, чтобы они одновременно могли патрулировать Тихий и Северный Ледовитый океан.
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
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