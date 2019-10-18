National Interest рассказал о российском оружии "Судного дня"

МОСКВА 18 окт — РИА Новости. Журнал National Interest Журнал National Interest рассказал о российском атомном подводном крейсере стратегического назначения "Юрий Долгорукий", назвав его "настоящим оружием Судного дня".

Автор материала напомнил об успешном залповом пуске четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в конце мая прошлого года.

"Булава" имеет необычно мелкую траекторию полета, что затрудняет ее перехват. 40-тонные ракеты могут увернуться от порядка сорока ударов ПВО.

Сравнивая российский подводный крейсер с аналогами в США, Китае, Франции, Великобритании и Индии, журнал отмечает, что "Юрий Долгорукий" сумеет выполнить свою задачу — разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены.

Головной корабль проекта 955 "Борей" — крупнейший современный ракетный подводный крейсер стратегического назначения российского флота.