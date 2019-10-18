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РИА Новости

Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина

06:10 18.10.2019 (обновлено: 08:38 18.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкБывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт — РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд вынес условное наказание Вячеславу Горбачеву, главному свидетелю по первому делу экс-главы Сахалина Александра Хорошавина, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Горбачев приговорен к 7,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет", — уточнил собеседник агентства.
Бывший глава секретариата Хорошавина обвинялся в пятикратном получении взяток в особо крупном размере в составе ОПГ и легализации преступного дохода. Однако он заключил соглашение со следствием, признал свою вину и дал показания против других фигурантов.
Материалы его дела отправили в отдельное производство и решили рассматривать в особом порядке. Кроме того, суд снял арест с имущества Горбачева в Москве и Краснодарском крае.
Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда во время рассмотрения апелляции. 22 ноября 2018
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