Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт — РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд вынес условное наказание Вячеславу Горбачеву, главному свидетелю по первому делу экс-главы Сахалина Александра Хорошавина, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Горбачев приговорен к 7,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет", — уточнил собеседник агентства.

Бывший глава секретариата Хорошавина обвинялся в пятикратном получении взяток в особо крупном размере в составе ОПГ и легализации преступного дохода. Однако он заключил соглашение со следствием, признал свою вину и дал показания против других фигурантов.

Материалы его дела отправили в отдельное производство и решили рассматривать в особом порядке. Кроме того, суд снял арест с имущества Горбачева в Москве и Краснодарском крае.