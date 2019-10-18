Власти региона взяли на контроль ситуацию с избиением школьницы на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – РИА Новости. Ситуацию с избиением школьницы одноклассниками в городе Поронайске (центр Сахалина) взяли на контроль глава областного министерства образования и детский омбудсмен региона. Информацию об этом в пятницу распространила пресс-служба регионального правительства.

Ранее сообщалось, что в Поронайске учащиеся четвертого класса школы №2 избили свою одноклассницу после занятий. Девочку избили за то, что она напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание. После происшествия школьница попала в местную больницу. Проверку по этому делу начали прокуратура, полиция и следком.

"На место инцидента выехали министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова и специалисты по защите прав детей. Уполномоченная по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская отметила, что данный инцидент также находится на ее контроле", - отмечается в пресс-релизе правительства.

Министерство образования региона проведет служебную проверку. Она должна дать оценку действиям директора школы и классного руководителя. В течение пятницы в Поронайске Мурашова встретится с педагогическим коллективом и родителями класса. Кроме того, запланировано совещание с директорами всех школ Поронайского района.