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РИА Новости

Власти региона взяли на контроль ситуацию с избиением школьницы на Сахалине

05:02 18.10.2019 (обновлено: 06:51 18.10.2019)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийУченики начальных классов
Ученики начальных классов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Ученики начальных классов. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – РИА Новости. Ситуацию с избиением школьницы одноклассниками в городе Поронайске (центр Сахалина) взяли на контроль глава областного министерства образования и детский омбудсмен региона. Информацию об этом в пятницу распространила пресс-служба регионального правительства.
Ранее сообщалось, что в Поронайске учащиеся четвертого класса школы №2 избили свою одноклассницу после занятий. Девочку избили за то, что она напомнила учителю о необходимости дать домашнее задание. После происшествия школьница попала в местную больницу. Проверку по этому делу начали прокуратура, полиция и следком.
"На место инцидента выехали министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова и специалисты по защите прав детей. Уполномоченная по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская отметила, что данный инцидент также находится на ее контроле", - отмечается в пресс-релизе правительства.
Министерство образования региона проведет служебную проверку. Она должна дать оценку действиям директора школы и классного руководителя. В течение пятницы в Поронайске Мурашова встретится с педагогическим коллективом и родителями класса. Кроме того, запланировано совещание с директорами всех школ Поронайского района.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 13:32РИА Новости
СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине
По информации пресс-службы, детский омбудсмен Любовь Устиновская будет отслеживать результаты проверок и примет участие в выработке предупредительных мер.
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Здоровье - ОбществоРоссияПроисшествия
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