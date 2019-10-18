Власти Японии решили помиловать 550 тысяч осужденных

ТОКИО, 18 окт – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение о восстановлении в правах 550 тысяч бывших осужденных в связи с торжествами по случаю восшествия на престол нового императора, сообщил телеканал Правительство Японии приняло решение о восстановлении в правах 550 тысяч бывших осужденных в связи с торжествами по случаю восшествия на престол нового императора, сообщил телеканал NHK

Помилование не подразумевает сокращения сроков заключения или отмены приговора. Оно касается лишь тех, кто был приговорен к штрафу за относительно легкие правонарушения и выплатил его, если с тех пор прошло более трех лет. Это решение коснется в общей сложности 550 тысяч человек.

Кроме того, будут помилованы в индивидуальном порядке еще 1 тысяча человек, которые в связи с тяжелой болезнью не могут отбывать наказание в течение длительного времени, а также те, чьи права были ограничены после штрафа и кто испытывает из-за этого сложности в устройстве на работу или воспитании детей.