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РИА Новости

Власти Японии решили помиловать 550 тысяч осужденных

04:59 18.10.2019 (обновлено: 05:00 18.10.2019)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоИнтронизация нового императора Японии Нарухито
Интронизация нового императора Японии Нарухито
© РИА Новости / Иван Захарченко
Интронизация нового императора Японии Нарухито. Архивное фото
ТОКИО, 18 окт – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение о восстановлении в правах 550 тысяч бывших осужденных в связи с торжествами по случаю восшествия на престол нового императора, сообщил телеканал NHK.
Помилование не подразумевает сокращения сроков заключения или отмены приговора. Оно касается лишь тех, кто был приговорен к штрафу за относительно легкие правонарушения и выплатил его, если с тех пор прошло более трех лет. Это решение коснется в общей сложности 550 тысяч человек.
Кроме того, будут помилованы в индивидуальном порядке еще 1 тысяча человек, которые в связи с тяжелой болезнью не могут отбывать наказание в течение длительного времени, а также те, чьи права были ограничены после штрафа и кто испытывает из-за этого сложности в устройстве на работу или воспитании детей.
В Японии 22 октября состоится церемония официального представления нового императора Нарухито его подданным и иностранным гостям. Как и майская церемония интронизации, она является частью церемониала, сопровождающего восшествие на престол нового монарха. На 22 октября также был запланирован торжественный проезд императорской четы в открытом автомобиле по улицам Токио, однако на заседании правительства в пятницу было принято решение отложить его до 10 ноября в связи с трагическими последствиями тайфуна "Хагибис", от которого погибли более 70 человек.
Император Японии Нарухито
Вчера, 06:14РИА Новости
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