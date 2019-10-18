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РИА Новости

Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы

04:42 18.10.2019
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Илья Тимин
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Бурый медведь. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – РИА Новости. Двое жителей Кунашира в пятницу попали в больницу после нападения медведицы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
"На двоих мужчин, которые рыбачили на берегу, напала медведица. Она была с детёнышами. Инцидент случился в нескольких километрах от райцентра Южно-Курильска. Люди смогли после нападения хищницы сами добраться до машины и уйти с места происшествия", - рассказал собеседник агентства.
По словам мэра, раны у мужчин оказались серьезными, и их пришлось госпитализировать в центральную районную больницу в Южно-Курильске.
"Один из пострадавших находится в реанимационном отделении, его состояние врачи оценивают как очень тяжелое. У второго травмы не несут угрозы для жизни", - отметил мэр.
По словам Власенко, в обстоятельствах происшествия в настоящее время разбираются сотрудники полиции.
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Южно-СахалинскРоссияПроисшествия
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