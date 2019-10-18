Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт – РИА Новости. Двое жителей Кунашира в пятницу попали в больницу после нападения медведицы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

"На двоих мужчин, которые рыбачили на берегу, напала медведица. Она была с детёнышами. Инцидент случился в нескольких километрах от райцентра Южно-Курильска. Люди смогли после нападения хищницы сами добраться до машины и уйти с места происшествия", - рассказал собеседник агентства.

По словам мэра, раны у мужчин оказались серьезными, и их пришлось госпитализировать в центральную районную больницу в Южно-Курильске.

"Один из пострадавших находится в реанимационном отделении, его состояние врачи оценивают как очень тяжелое. У второго травмы не несут угрозы для жизни", - отметил мэр.