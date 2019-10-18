Евросоюз планирует ввести санкции против Турции за буровые работы у Кипра

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Саммит ЕС утвердил решение о разработке санкционного режима против Турции из-за проведения "незаконных" геологоразведочных работ у берегов Кипра, говорится в одобренном лидерами заявлении.

Турция направила плавучую буровую установку "Явуз" для разведки полезных ископаемых. Правительство Кипра осудило намерение Турции провести новое бурение в море в ИЭЗ и шельфа Республики Кипр.

"Евросовет утверждает заключения (министерского – ред.) Совета ЕС о незаконной буровой деятельности Турции в исключительной экономической зоне Кипра и подтверждает свою солидарность с Кипром", - говорится в документе.