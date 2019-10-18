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РИА Новости

Евросоюз планирует ввести санкции против Турции за буровые работы у Кипра

03:59 18.10.2019 (обновлено: 06:10 18.10.2019)
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© AP Photo / Petros KaradjiasБуровая платформа у побережья Лимасола, Кипр
Буровая платформа у побережья Лимасола, Кипр
© AP Photo / Petros Karadjias
Буровая платформа у побережья Лимасола, Кипр. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Саммит ЕС утвердил решение о разработке санкционного режима против Турции из-за проведения "незаконных" геологоразведочных работ у берегов Кипра, говорится в одобренном лидерами заявлении.
Турция направила плавучую буровую установку "Явуз" для разведки полезных ископаемых. Правительство Кипра осудило намерение Турции провести новое бурение в море в ИЭЗ и шельфа Республики Кипр.
"Евросовет утверждает заключения (министерского – ред.) Совета ЕС о незаконной буровой деятельности Турции в исключительной экономической зоне Кипра и подтверждает свою солидарность с Кипром", - говорится в документе.
В начале недели главы МИД стран ЕС согласовали в Люксембурге введение санкционного режима против Турции и поручили подготовить меры против причастных к этой деятельности.
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ТурцияЕвросоветСолидарностьЕвросоюзВ мире
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