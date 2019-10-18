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РИА Новости

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

03:40 18.10.2019 (обновлено: 09:15 18.10.2019)
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthЧеловек с пакетами
Человек с пакетами
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Человек с пакетами. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов "замкнутой экономики": изделия из пластика входят в группу отходов, направляемых в переработку", — уточнил собеседник издания.

Он добавил, что поправки почти готовы и скоро их направят "в заинтересованные ведомства". Инициативу уже поддержали в Минприроды.
Кроме того, рассматривается перспектива полного запрета выпуска такой продукции, отметили в Роспотребнадзоре.
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15 октября, 11:49РИА Недвижимость
Пакет не нужен: что вы знаете о раздельном сборе мусора?
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Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорЭкономика
Популярные комментарии
Да, давайте больше будем деревья рубить, чтоб бумажные делать. А потом, как бумажными пользоваться на улице под дождём? Легко болтать, когда машина есть. Утилизацией просто нужно заниматься.
18 октября, 05:35
-_- _ -
1581104270
У нас в России все так: не можешь решить проблему - запрещай. Повысили платежи за вывоз мусора, обещали построить мусороперерабатывающие заводы. А все оборачивается отсутствием заводов и запретом пакетов. ))
18 октября, 04:15
Комарик Кровопийца
203800933
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