Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

"Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов "замкнутой экономики": изделия из пластика входят в группу отходов, направляемых в переработку", — уточнил собеседник издания.

Он добавил, что поправки почти готовы и скоро их направят "в заинтересованные ведомства". Инициативу уже поддержали в Минприроды.