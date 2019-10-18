Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе ведомства.
"Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов "замкнутой экономики": изделия из пластика входят в группу отходов, направляемых в переработку", — уточнил собеседник издания.
Он добавил, что поправки почти готовы и скоро их направят "в заинтересованные ведомства". Инициативу уже поддержали в Минприроды.
Кроме того, рассматривается перспектива полного запрета выпуска такой продукции, отметили в Роспотребнадзоре.