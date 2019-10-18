На саммите ЕС продолжат обсуждение вопроса о расширении на Балканы

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Лидеры стран ЕС в пятницу продолжат обсуждение вопроса о запуске переговоров по вступлению с Албанией и Македонией, сообщил журналистам по итогам переговоров премьер Финляндии Антти Ринне.

"Завтра еще продолжим это обсуждать. Я не уверен, что это возможно, но надеюсь, что можно будет достичь соглашения", - сказал он, покидая саммит.

Саммит ЕС не смог в первый день переговоров принять решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией. Этот вопрос был одним из ключевых во внешнеполитическом блоке и изначально планировалось, что лидеры согласуют текст заявления если не с решением, то, как минимум, с объяснением дальнейших шагов.