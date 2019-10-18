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РИА Новости

На саммите ЕС продолжат обсуждение вопроса о расширении на Балканы

03:16 18.10.2019 (обновлено: 06:30 18.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Антти Ринне
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Финляндии Антти Ринне. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Лидеры стран ЕС в пятницу продолжат обсуждение вопроса о запуске переговоров по вступлению с Албанией и Македонией, сообщил журналистам по итогам переговоров премьер Финляндии Антти Ринне.
"Завтра еще продолжим это обсуждать. Я не уверен, что это возможно, но надеюсь, что можно будет достичь соглашения", - сказал он, покидая саммит.
Саммит ЕС не смог в первый день переговоров принять решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией. Этот вопрос был одним из ключевых во внешнеполитическом блоке и изначально планировалось, что лидеры согласуют текст заявления если не с решением, то, как минимум, с объяснением дальнейших шагов.
Албания и Северная Македония имеют статус кандидатов в члены ЕС. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать с ними вступительные переговоры. Но в 2018 году, а затем в июне 2019 года министерский Совет ЕС отложил принятие окончательного решения. В июне страны ЕС договорились достичь решения об открытии переговоров о присоединении с Северной Македонией и Албанией "не позднее октября 2019 года".
Штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Архив
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