Власти Мексики заявили о задержании одного из сыновей наркобарона Коротышки

МЕХИКО, 18 окт - РИА Новости. Власти Мексики задержали в штате Синалоа сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, также известного как Коротышка, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

На видео уличных боёв, которое распространяют очевидцы, видна бронированная техника, горящие автомобили и перестрелка из крупнокалиберного оружия.

"Министерство безопасности и гражданской обороны сообщает, что члены совета безопасности в настоящий момент анализируют ситуацию в штате Синалоа. Официальная информация о ходе операции будет дана позже", - сообщило ведомство в Twitter.

По информации местных СМИ, которые ссылаются на высокопоставленные источники, в результате спецоперации федеральных силовых структур в штате Синалоа был задержан Овидио Гусман Лопес, сын Хоакина Лоэры - главы картеля Синалоа, отбывающего пожизненное заключение в США.

Первые вооруженные столкновения в городе Кулиакан были зарегистрированы около двух часов дня в четверг, после чего в соцсетях стали распространяться видеозаписи ожесточенных перестрелок из автоматов и крупнокалиберных пулемётов, установленных на бронетехнике.

За час до начала операции местное правительство экстренно отменило все виды занятий во всех школах, после чего опубликовало призыв к гражданам не поддаваться панике и заверило, что "работает над установлением порядка в городе".

Согласно неофициальным версиям, после задержания Овидио Гусмана боевики из картеля Синалоа попытались отбить его у спецслужб и взяли в заложники троих солдат.

По мнению эксперта в вопросах безопасности Алехандро Опе, федеральные службы не предвидели и не готовились к такой ожесточенной атаке, которую они встретили в Кулиакане. "Преступные группировки располагают огромной огневой мощью, до сих пор они в этом смысле превосходят возможности местных властей", - сообщил Опе в интервью Milenio TV.

Овидио Гусман Лопес 28 лет по прозвищу Мышь - сын Коротышки от второго брака, известен как активный член картеля Синалоа. В США его обвиняют в участии в преступном сговоре с целью поставки в страну в 2008-2018 годах кокаина, метамфетамина и марихуаны.

Американский суд 17 июля 2019 года приговорил Гусмана Лоэру к пожизненному заключению. Обвинения против него в поставке кокаина, незаконном владении оружием и организации убийств выдвинули Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс и Нью-Йорк.