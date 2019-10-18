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РИА Новости

Власти Мексики заявили о задержании одного из сыновей наркобарона Коротышки

03:14 18.10.2019 (обновлено: 04:29 18.10.2019)
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© AP Photo / Mexico's federal governmentНаркобарон Хоакин Гусман Лоэра
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра
© AP Photo / Mexico's federal government
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра. Архивное фото
МЕХИКО, 18 окт - РИА Новости. Власти Мексики задержали в штате Синалоа сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, также известного как Коротышка, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
На видео уличных боёв, которое распространяют очевидцы, видна бронированная техника, горящие автомобили и перестрелка из крупнокалиберного оружия.
"Министерство безопасности и гражданской обороны сообщает, что члены совета безопасности в настоящий момент анализируют ситуацию в штате Синалоа. Официальная информация о ходе операции будет дана позже", - сообщило ведомство в Twitter.
По информации местных СМИ, которые ссылаются на высокопоставленные источники, в результате спецоперации федеральных силовых структур в штате Синалоа был задержан Овидио Гусман Лопес, сын Хоакина Лоэры - главы картеля Синалоа, отбывающего пожизненное заключение в США.
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Первые вооруженные столкновения в городе Кулиакан были зарегистрированы около двух часов дня в четверг, после чего в соцсетях стали распространяться видеозаписи ожесточенных перестрелок из автоматов и крупнокалиберных пулемётов, установленных на бронетехнике.
За час до начала операции местное правительство экстренно отменило все виды занятий во всех школах, после чего опубликовало призыв к гражданам не поддаваться панике и заверило, что "работает над установлением порядка в городе".
Согласно неофициальным версиям, после задержания Овидио Гусмана боевики из картеля Синалоа попытались отбить его у спецслужб и взяли в заложники троих солдат.
По мнению эксперта в вопросах безопасности Алехандро Опе, федеральные службы не предвидели и не готовились к такой ожесточенной атаке, которую они встретили в Кулиакане. "Преступные группировки располагают огромной огневой мощью, до сих пор они в этом смысле превосходят возможности местных властей", - сообщил Опе в интервью Milenio TV.
Овидио Гусман Лопес 28 лет по прозвищу Мышь - сын Коротышки от второго брака, известен как активный член картеля Синалоа. В США его обвиняют в участии в преступном сговоре с целью поставки в страну в 2008-2018 годах кокаина, метамфетамина и марихуаны.
Американский суд 17 июля 2019 года приговорил Гусмана Лоэру к пожизненному заключению. Обвинения против него в поставке кокаина, незаконном владении оружием и организации убийств выдвинули Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс и Нью-Йорк.
Сам Коротышка в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа".
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